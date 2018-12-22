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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Хто стане новим послом Польщі в Україні та чому відбулася заміна

      182 Читать новость на русском
      Президент Польщі Анджей Дуда
      Президент Польщі Анджей Дуда / www.aktualnosci24.com

      Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що міністр закордонних справ Польщі Ян Пєкло запропонував кандидатуру свого заступника Бартоша Ціхоцького на посаду посла Польщі в Україні.

      Про це інформує Wpolityce.

      Читайте також: Президент Польщі Дуда звільнив посла в Україні: про це клопотав очільник МЗС країни

      Польща звільнила свого посла в Україні з огляду на "гарячий час" нашої президентської кампанії.

      Пропозиція полягає у тому, щоб Ціхоцький, який є заступником міністра закордонних справ, зайняв цей пост, 
      – зауважив президент Польщі Анджей Дуда.

      На думку Дуди, це рішення, фактично, посилює політичне представництво, а також, безумовно, зміцнює відносини з Міністерством закордонних справ. Варто зазначити, що рішення польського лідера від 4 грудня 2018 року про звільнення посла містить також підпис прем’єр-міністра Матеуша Моравєцького.

      Хто такий Бартош Ціхоцький? Заступник міністра закордонних справ Польщі є істориком за освітою. Він працював аналітиком у Центрі східних студій, Польському інституті міжнародних відносин, Бюро нацбезпеки. У 2015-2016 роках був співробітником Посольства Польщі у Москві, після чого повернувся до Варшави на посаду радника голови Служби розвідки. З 2017 року – знову працював в МЗС, де відповідав за східну політику.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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