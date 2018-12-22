Хто стане новим послом Польщі в Україні та чому відбулася заміна

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що міністр закордонних справ Польщі Ян Пєкло запропонував кандидатуру свого заступника Бартоша Ціхоцького на посаду посла Польщі в Україні.

Про це інформує Wpolityce.

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Польща звільнила свого посла в Україні з огляду на "гарячий час" нашої президентської кампанії.

Пропозиція полягає у тому, щоб Ціхоцький, який є заступником міністра закордонних справ, зайняв цей пост,

– зауважив президент Польщі Анджей Дуда.

На думку Дуди, це рішення, фактично, посилює політичне представництво, а також, безумовно, зміцнює відносини з Міністерством закордонних справ. Варто зазначити, що рішення польського лідера від 4 грудня 2018 року про звільнення посла містить також підпис прем’єр-міністра Матеуша Моравєцького.

Хто такий Бартош Ціхоцький? Заступник міністра закордонних справ Польщі є істориком за освітою. Він працював аналітиком у Центрі східних студій, Польському інституті міжнародних відносин, Бюро нацбезпеки. У 2015-2016 роках був співробітником Посольства Польщі у Москві, після чого повернувся до Варшави на посаду радника голови Служби розвідки. З 2017 року – знову працював в МЗС, де відповідав за східну політику.