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      Президент Польщі Дуда звільнив посла в Україні: про це клопотав очільник МЗС країни

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      Польща звільнила свого посла в Україні Яна Пєкло
      Польща звільнила свого посла в Україні Яна Пєкло / Соцмережі

      Президент Польщі підписав рішення щодо звільнення з посади посла країни в Україні Яна Пєкла. Останній має покинути диппредставництво у Києві наприкінці січня.

      Як передає "Польське радіо", рішення польського лідера від 4 грудня 2018 року про звільнення посла містить також підпис прем’єр-міністра Матеуша Моравєцького.

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      За словами голови Кабінету президента Кшиштофа Щерського, звільнення дипломата, що відбулося на підставі клопотання міністра закордонних справ Польщі, "не має нічого спільного з оцінкою польсько-українських взаємин".

      "Планується підвищення рангу представництва Польщі у Києві. Маю надію, що українська сторона швидко прийме наступника та тоді ця зміна буде плавною", – зауважив він.

      Що відомо про Яна Пєкло? Він очолював Посольства Республіки Польща у Києві з 2016 року. Перш, ніж зайнятися дипломатичною діяльністю, Пєскло був журналістом і експертом, пов’язаним з організаціями, що займаються, зокрема, польсько-українською співпрацею: Інститутом "Мости на Схід" у Красичині неподалік Перемишля та Фундацією польсько-української співпраці (з осередком у Варшава та Києві).

      Крім того, екс-посол РП в Україні був редактором електронного журналу Forum, що є присвяченим діалогу культур, а у 2011-2013 роках став членом Керівного комітету Форуму громадянського суспільства Східного партнерства у Європейській комісії.

      До слова, у листопаді нового посла в Україні призначила Угорщина. Ним став уродженець Закарпаття Іштван Ійдярто.

      Теги: Новини України Новини політики Анджей Дуда Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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