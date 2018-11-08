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      Новим послом Угорщини в Україні стане уродженець Берегового

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      Іштван Ійдярто стане новим послом Угорщини в Україні
      Іштван Ійдярто стане новим послом Угорщини в Україні / goloskarpat.info

      Міністерство закордонних справ України видало агреман (попередню згоду) на призначення нового посла Угорщини в Україні.

      Новим послом Угорщини в Україні стане Іштван Ійдярто, який народився на Закарпатті.

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      За даними видання "Європейська правда", він прибуде в Україну 8 листопада.

      Раніше глава МЗС України Павло Клімкін запевнив, що новий угорський посол вже активно вчить українську.

      Надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень після 4 років роботи на початку листопада завершив місію в Україні.

      Що відомо про Іштвана Ійдярто?
      Угорський дипломат. Народився у місті Берегове на Закарпатті. Був послом Угорщини в Румунії та РФ (за сумісництвом в Узбекистані). У 2014-му році займав посаду державного секретаря МЗС Угорщини, а згодом державного міністра у Міністерстві закордонних справ та торгівлі Угорщини.

      Угорщина посол Іштван Ійдярто
      54-річний уродженець Берегового Іштван Ійдярто стане новим послом Угорщини в Україні

      До слова, після скандалу з видачею угорським паспортів у консульстві в Береговому наприкінці жовтня Угорщина вирішила змінити назву посади угорського урядового "уповноваженого із Закарпаття".

      У чому суть "паспортного скандалу" між Україною та Угорщиною?У вересні 2018 року стало відомо, що на Закарпатті українцям видають угорські паспорти. З'явилось відео, як в угорському консульстві у Берегові місцеві жителі отримують громадянство сусідньої держави та присягають їй на вірність. Це викликало гучний дипломатичний скандал. 

      Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що у Берегові українцям насправді не видавали угорських паспортів, а на відео зафіксовано лише один із етапів для отримання громадянства Угорщини.

      Теги: Новини України Угорщина Новини Закарпаття Скандал з угорськими паспортами МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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