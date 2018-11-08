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      Новым послом Венгрии в Украине станет уроженец Берегово

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      Иштван Ийдярто станет новым послом Венгрии в Украине
      Иштван Ийдярто станет новым послом Венгрии в Украине / goloskarpat.info

      Министерство иностранных дел Украины выдало агреман (предварительное согласие) на назначение нового посла Венгрии в Украине.

      Новым послом Венгрии в Украине станет Иштван Ийдярто, который родился на Закарпатье.

      Читайте также: Венгрия предложила Украине соглашение о защите нацменьшинств: что оно предусматривает

      По данным издания "Европейская правда", он прибудет в Украину 8 ноября.

      Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заверил, что новый венгерский посол уже активно учит украинский.

      Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень после 4 лет работы в начале ноября завершил миссию в Украине.

      Что известно про Иштвана Ийдярто?Венгерский дипломат. Родился в городе Берегово на Закарпатье. Был послом Венгрии в Румынии и РФ (по совместительству в Узбекистане). В 2014-м году занимал должность государственного секретаря МИД Венгрии, а впоследствии государственного министра в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии.

      Угорщина посол Іштван Ійдярто
      54-летний уроженец Берегового Иштван Ийдярто станет новым послом Венгрии в Украине

      К слову, после скандала с выдачей венгерских паспортов в консульстве в Берегово в конце октября Венгрия решила изменить название должности венгерского правительственного "уполномоченного по Закарпатью".

      В чем суть "паспортного скандала" между Украиной и Венгрией?

      В сентябре 2018 года стало известно, что на Закарпатье украинцам выдают венгерские паспорта. Появилось видео, как в венгерском консульстве в Берегово местные жители получают гражданство соседнего государства и присягают ему на верность. Это вызвало громкий дипломатический скандал.

      Впоследствии в СМИ появилась информация, что в Берегово украинцам на самом деле не выдавали венгерские паспорта, а на видео зафиксировано лишь один из этапов для получения гражданства Венгрии.

      Теги: Новости Украины МИД Украины Скандал з угорськими паспортами Новости Закарпатья Венгрия
      Источник: 24 Канал
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