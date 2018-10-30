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      Венгрия сменила скандальное название должности "уполномоченного по вопросам Закарпатья"

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      Венгрия и Украина
      Венгрия и Украина / Фото из открытых источников

      Венгрия пошла на уступки и сменила скандальное название, которое по мнению общественности, противоречило демократическим принципам.

      Отныне должность венгерского чиновника Иштвана Грежи будет называться так – "уполномоченный министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и в Закарпатской области, а также за координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского региона".

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      Поэтому сейчас речь идет не о работе с одной Закарпатской областью, но и с деятельностью еще и приграничного венгерского региона. К обязанностям уполномоченного отныне входит и работа с детскими учебными заведениями на Закарпатье.

      Напомним, летом этого года Украина выразила протест по поводу создания в правительстве Венгрии должности "уполномоченного министра по вопросам развития Закарпатья и программы развития дошкольных учебных заведений Карпатского бассейна", которую занял уже упомянутый Иштван Грежа.

      Такие действия Венгрии воспринялись как вмешательство во внутренние дела Украины, ведь к компетенции уполномоченного отнесено часть суверенной территории Украины. Венгрия же совершила такие действия в ответ на изменения в украинский закон Об образовании.

      Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях Варшавского форума по безопасности. Во время встречи представители Украины и Венгрии договорились о проведении консультаций для урегулирования конфликтных ситуаций в Будапеште.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Закарпатья Венгрия
      Источник: 24 канал
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