22:39
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Венгрия пожаловалась генсеку НАТО на Украину: известны детали

      136 Читати новину українською
      Венгрия заявила генсеку НАТО, что ситуация с Украиной существенно ухудшилась
      Венгрия заявила генсеку НАТО, что ситуация с Украиной существенно ухудшилась / Фото из открытых источников

      Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что взаимоотношения с Украиной существенно ухудшилась, учитывая отсутствие поправок к украинскому закону об образовании и новый закон о языке, принятый Верховной Радой.

      Об этом он сказал после встречи с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба правительства Венгрии.

      Читайте также: За венгров Закарпатья вступились венгры Румынии: соответствующее заявление в ООН

      Так, Сийярто заявил, что Киев действует против венгерского меньшинства.

      По его словам, новый закон о языке якобы "лишает национальные общины права пользования родным языком в культуре, средствах массовой информации и самоуправлении, образовании".

      Понятно, что при таких условиях мы не можем утвердить проведение совещания министров иностранных дел на уровне Совета НАТО-Украина,
      – отметил он.

      Венгерский премьер также считает, что для разблокировки совещаний необходимы изменения в украинское законодательство согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

      "По словам министра, Столтенберг спросил, можно ли воспринимать серьезно обязательства Украины относительно НАТО, если Киев не выполнил простых условий, которые были известны еще год назад", – говорится в сообщении.

      Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях Варшавского форума по безопасности. Во время встречи представители Украины и Венгрии договорились о проведении консультаций для урегулирования конфликтных ситуаций в Будапеште.

      Теги: Новости политики НАТО Венгрия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      сегодня , 22:00 Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      Олексій Чибісов
      Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      сегодня , 21:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      Анастасія Можаровська
      Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      сегодня , 20:30 Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      Артем Овдієнко
      Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно
      сегодня , 20:01 Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно
      Катерина Петренко
      Единый электронный билет на транспорт в Киеве: как это будет
      сегодня , 19:01 Единый электронный билет на транспорт в Киеве: как это будет
      Яніна Ткачук
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      КНДР потратила $3,3 млрд на ядерную и ракетную программы
       11 апреля 2013 , 14:04 7
      Россия обнаглела в своих желаниях убить диссидентов, – СМИ
       19 октября , 23:57
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук