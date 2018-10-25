Венгрия пожаловалась генсеку НАТО на Украину: известны детали

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что взаимоотношения с Украиной существенно ухудшилась, учитывая отсутствие поправок к украинскому закону об образовании и новый закон о языке, принятый Верховной Радой.

Об этом он сказал после встречи с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба правительства Венгрии.

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Так, Сийярто заявил, что Киев действует против венгерского меньшинства.

По его словам, новый закон о языке якобы "лишает национальные общины права пользования родным языком в культуре, средствах массовой информации и самоуправлении, образовании".

Понятно, что при таких условиях мы не можем утвердить проведение совещания министров иностранных дел на уровне Совета НАТО-Украина,

– отметил он.

Венгерский премьер также считает, что для разблокировки совещаний необходимы изменения в украинское законодательство согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

"По словам министра, Столтенберг спросил, можно ли воспринимать серьезно обязательства Украины относительно НАТО, если Киев не выполнил простых условий, которые были известны еще год назад", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях Варшавского форума по безопасности. Во время встречи представители Украины и Венгрии договорились о проведении консультаций для урегулирования конфликтных ситуаций в Будапеште.