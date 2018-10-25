Угорщина поскаржилась генсеку НАТО на Україну: відомі деталі

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає, що взаємини з України суттєво погіршилася з огляду на відсутність поправок до українського закону про освіту та новий закон про мову, прийнятий Верховною Радою.

Про це він сказав після зустрічі із генеральним секретарем НАТО у Брюсселі, повідомляє прес-служба уряду Угорщини.

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Так, Сійярто заявив, що Київ діє проти угорської меншини.

За його словами, новий закон про мову нібито "позбавляє національні громади права користування рідною мовою в культурі, засобах масової інформації та самоврядуванні, освіті".

Зрозуміло, що за таких умов ми не можемо затвердити проведення наради міністрів закордонних справ на рівні Ради НАТО-Україна,

– зазначив він.

Угорський прем'єр також вважає, що для розблокування нарад необхідні зміни до українського законодавства відповідно рекомендацій Венеціанської комісії.

"За словами міністра, Столтенберг запитав, чи можна сприймати серйозно зобов'язання України щодо НАТО, якщо Київ не виконав простих умов, які були відомі ще рік тому", – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із головою МЗС Угорщини Петером Сійярто на полях Варшавського безпекового форуму. Під час зустрічі представники України і Угорщини домовилися про проведення консультацій для врегулювання конфліктних ситуацій у Будапешті.