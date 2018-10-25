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      За угорців Закарпаття заступилися угорці Румунії: відповідна заява є в ООН

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      Угорці Румунії написали в ООН заяву щодо захисту прав нацменшин, зокрема й на Закарпатті (ілюстративне фото)
      Угорці Румунії написали в ООН заяву щодо захисту прав нацменшин, зокрема й на Закарпатті (ілюстративне фото)

      Напередодні румунські угорські політичні партії та організації підписали спільну заяву на захист прав меншин. Відповідний документ вони подали до Організації Об'єднаних Націй. Зауважимо, що тут, зокрема, мовиться й про утиски угорців Закарпаття.

      Про це пише Mukachevo.net.

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      "Оскільки тепер в Україні не лише позбавляють представників закарпатських меншин їхніх прав, а й переслідують угорців, слід нагадати про статтю 2 Декларації ООН про ліквідацію дискримінації. Просимо попередити Україну, відповідно до статуту ООН, аби вона несла відповідальність щодо прийнятого нею документу", – зазначається у заяві.

      Документ підписали представники Демократичної спілки угорців Румунії (RMDSZ), Угорської Народної партії Трансильванії (EMNP), Угорської Громадянської партії (MPP), а також представники угорської національної ради (EMNT) і Секейської національної ради (SZNC).

      Зустріч вищезазначених політсил і спільнот відбулася 24 жовтня в Коложварі (Румунія) за участю Каталін Сілі, уповноваженого держсекретаря прем'єр-міністра Угорщини.

      Нагадаємо, уночі проти 20 жовтня на Закарпатті з'явилися білборди із написом "Зупинимо сепаратистів" під фотографіями лідерів угорської нацменшини регіону. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, зі свого боку, засудив це та назвав провокацією.

      Закарпаття у взаєминах україни та угорщини: хроніка подій

      Теги: Новини України Новини політики Угорщина Новини Закарпаття Румунія
      Джерело: 24 Канал
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