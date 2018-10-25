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      За венгров Закарпатья вступились венгры Румынии: соответствующее заявление есть в ООН

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      Венгры Румынии написали в ООН заявление по защите прав нацменьшинств, в частности и на Закарпатье (иллюстративное фото)
      Венгры Румынии написали в ООН заявление по защите прав нацменьшинств, в частности и на Закарпатье (иллюстративное фото)

      Накануне румынские венгерские политические партии и организации подписали совместное заявление в защиту прав меньшинств. Соответствующий документ они подали в Организацию Объединенных Наций. Заметим, что здесь, в частности, говорится и о притеснениях венгров Закарпатья.

      Об этом пишет Mukachevo.net.

      Читайте также: Венгрия предложила Украине соглашение о защите нацменьшинств: что оно предусматривает

      "Поскольку теперь в Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о статье 2 Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность относительно принятого ею документа", – отмечается в заявлении.

      Документ подписали представители Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ), Венгерской Народной партии Трансильвании (EMNP), Венгерской Гражданской партии (MPP), а также представители венгерского национального совета (EMNT) и Секейского национального совета (SZNC).

      Встреча вышеупомянутых политсил и сообществ состоялась 24 октября в Коложваре (Румыния) при участии Каталин Сили, уполномоченного госсекретаря премьер-министра Венгрии.

      Напомним, в ночь на 20 октября на Закарпатье появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства региона. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин со своей стороны осудил это и назвал провокацией.

      закарпатье во взаимоотношениях украины и венгрии: хроника событий:

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Закарпатья Румыния Венгрия
      Источник: 24 Канал
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