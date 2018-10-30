12:23
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті.UA. Слізні листи Савченко про допомогу. Стокгольмський синдром Барни
      Вєсті.UA
      20:52, 29 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      Угорщина змінила скандальну назву посади "уповноваженого з питань Закарпаття"

      192 Читать новость на русском
      Угорщина та Україна
      Угорщина та Україна / Фото з відкритих джерел

      Угорщина пішла на поступки та змінила скандальну назву, яка на думку громадськості, суперечила демократичним принципам.

      Відтепер посада угорського урядовця Іштвана Грежі називатиметься так – "уповноважений міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також за координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського регіону".

      Читайте також: Угорщина поскаржилась генсеку НАТО на Україну: відомі деталі

      Тож зараз йдеться не про роботу з однією областю Закарпатською, а й з діяльностю ще й прикордонного угорського регіону. До обов'язків уповноваженого відтепер входить і робота з дитячими навчальними закладами на Закарпатті.

      Нагадаємо, влітку цього року Україна висловила протест з приводу створення в уряді Угорщини посади "уповноваженого міністра з питань розвитку Закарпаття і програми розвитку дошкільних навчальних закладів Карпатського басейну", яку обійняв вже згаданий Іштван Грежа.

      Такі дії Угорщини сприйнялись як втручання у внутрішні справи України, адже до компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України. Угорщина ж вчинила такі дії у відповідь на зміни до українського закону про освіту.

      Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із головою МЗС Угорщини Петером Сійярто на полях Варшавського безпекового форуму. Під час зустрічі представники України і Угорщини домовилися про проведення консультацій для врегулювання конфліктних ситуацій у Будапешті.

      Теги: Новини України Новини політики Угорщина Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      29 жовтня , 11:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Прогноз погоди на 15 жовтня: бабине літо в Україні у розпалі
       15 жовтня , 09:17
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      Якщо Україна не обіграє таке Косово, нам варто закінчити з футболом і перейти на бобслей, – екс-гравець збірної
       8 жовтня 2016 , 10:54
      Збірна України провела тренування в Австрії
       19 березня 2017 , 23:36
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук