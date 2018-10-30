Угорщина змінила скандальну назву посади "уповноваженого з питань Закарпаття"

Угорщина пішла на поступки та змінила скандальну назву, яка на думку громадськості, суперечила демократичним принципам.

Відтепер посада угорського урядовця Іштвана Грежі називатиметься так – "уповноважений міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також за координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського регіону".

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Тож зараз йдеться не про роботу з однією областю Закарпатською, а й з діяльностю ще й прикордонного угорського регіону. До обов'язків уповноваженого відтепер входить і робота з дитячими навчальними закладами на Закарпатті.

Нагадаємо, влітку цього року Україна висловила протест з приводу створення в уряді Угорщини посади "уповноваженого міністра з питань розвитку Закарпаття і програми розвитку дошкільних навчальних закладів Карпатського басейну", яку обійняв вже згаданий Іштван Грежа.

Такі дії Угорщини сприйнялись як втручання у внутрішні справи України, адже до компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України. Угорщина ж вчинила такі дії у відповідь на зміни до українського закону про освіту.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із головою МЗС Угорщини Петером Сійярто на полях Варшавського безпекового форуму. Під час зустрічі представники України і Угорщини домовилися про проведення консультацій для врегулювання конфліктних ситуацій у Будапешті.