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      Польща закриває пішохідний пункт пропуску на кордоні з Україною

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      Пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" за два тижні вже не піший
      Пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" за два тижні вже не піший / zik.ua

      З 1 січня 2019 року пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" на кордоні України з Польщею буде недоступним для пішохідного перетину. Ним пропускатимуть лише автівки.

      Таке рішення ухвалила Польща, передає "Радіо Свобода".

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      "Зараз там зросла кількість автотранспорту, тому вирішено, що піший перехід буде припинено, бо не створено для цього інфраструктури. До того ж, митники та прикордонники мають обслуговувати автотранспорт, для якого і призначено пункт пропуску", – прокоментувала керівниця прес-служби Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник.

      За підрахунками прикордонників, пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" за добу перетинало пішки до 120 людей.

      Зазначимо, що прикордонний пункт з поспіхом відкрили до проведення Євро-2012 в Україні. Та після завершення Чемпіонату з футболу його знову закрили, аби закінчити всі будівельні роботи. Тож офіційно "Угринів – Долгобичув" розпочав свою роботу у 2014 році.

      У липні 2015-ого з ним почали експериментувати: смугу руху для автобусів віддали для пішого переходу та руху на велосипедах. Посприяло такому рішенню те, що пункт пропуску перетинало доволі мало автобусів. 

      Загалом, на Львівщині 6 автомобільних прикордонних пунктів пропуску. Один із них, "Шегині – Медика", – піший.

      Теги: Новини Польщі Новини України Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
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