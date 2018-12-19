В одному з польських міст з'явилося обслуговування українською мовою у транспорті

18 грудня у польському місті Лодзь в автоматах з продажу квитків на громадський транспорт ввели обслуговування українською мовою.

Про це повідомляє портал Transport Publiczny.

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Українська мова з’явилася у 737 мобільних квиткоматах, установлених в транспортних засобах міста поруч з іншими іноземними мовами – англійською та німецькою.

Крім того, протягом двох тижнів українська мова з'явиться у 21 стаціонарному квитковому автоматі. Як повідомляється, 21% заявок на покупку абонементів для громадського міського транспорту надходять від іноземців, серед яких 75-80% – українці.

У 2018 році понад 10 тисяч людей у Лодзі отримали дозвіл на тимчасове проживання, з яких близько 90% є громадянами України.

Зараз міська влада Лодзі працює над перекладом міського сайту на українську мову.