Скільки українців поїхали на заробітки в Росію

Близько 9 мільйонів українців щороку виїзжають на сезонні роботи з країни. Це за даними міністерства соцілаьної політики. Хтось вертається, а хтось – залишається усіма можливими способами.

Така ситуація не лише в Україні. Причетним до сьогоднішнього дня мігранта може вважати себе кожен 7 житель планети.

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За інформацією прикордонників, цього року східного сусіда відвідали 3 мільйони 725 тисяч наших співвітчизників. Їздять туди не лише транзитними потягами.

До Білокам'яної курсує щонайменше 5 українських, які міністр інфраструктури Володимир Омелян весь час погрожує скасувати. Скільки з цих пасажирів їдуть в Росію саме на заробітки, точно не відомо.

В російському Міністерстві внутрішніх справ кажуть: лише за перше півріччя цього року прийняли майже 300 тисяч заробітчан. За даними українського МЗС, приблизно 1 мільйон українців виїжджають щороку. У лідерах – Польща.

Торік більше ніж 1 мільйон 700 тисяч видано документів, які дозволяють тимчасове працевлаштування. Ще понад 100 тисяч договорів на довготривале працевлаштування на постійній основі. А загалом, у Польщі працює близько 2 мільйонів українців,

– сказала голова Польсько-української господарської палати Яцек Пєхота.

Кожна п'ята польська компанія хоче бачити своїм працівником українця. 75% усіх гасторбайтерів заробляють у Польщі заробляють 670 доларів, або 19 тисяч гривень. Зарплата кожного 7 українця сягає 26 тисяч гривень. Проживання у Польщі в середньому коштує 7 500 тисяч.

За даними міністерства соцполітики, близько дев'яти мільйонів українців щороку виїжджають за кордон на сезонні роботи. Крім Польщі та Росії популярні країни Західної Європи, США та Канада.

Проте гідну зарплату можна знайти і в Україні. Хоча, знову ж таки, працюючи на закордонного роботодавця. Принаймні, таку можливість для топ-професіоналів надає підприємець зі Сполучених штатів – Енді Тріба. Він відбирає IT-фахівців з усього світу у свою компанію, зокрема і в нас. Найбільш фаховим пропонують 60 тисяч доларів на місяць.

Не важливо, де знаходиться людина, важливо, що вона вміє. Ми віримо, що вся високоінтелектуальна робота сьогодні поступово переміщується "в хмару". Тобто вони можуть працювати звідки завгодно. І тут виникає питання: чому людина, яка може це робити професійно, не може отримувати за це гідну винагороду лише тому, що ринок країни, в якій вона мешкає не може собі цього дозволити,

– заявив засновник американської кар'єрної біржі Енді Тріба.

Віталій Бондаренко увійшов до 1% спеціалістів, які вдало склали тест і увійшли до бази американської кар'єрної біржі. Туди щотижня подаються до 10 тисяч претендентів.



Віталій Бондаренко

Техаській компанії Віталій працює віддалено з дому. Заробляє більше ніж 16 тисяч доларів на місяць.

В мене був ФОП, я працюю як приватний підприємець. В мене є зовнішній економічний контракт, я отримую гроші, а далі по звичайній схемі – переводжу гроші на український рахунок і оплачую всі потрібні податки,

– наголосив віце-президент з інжинірингу, який працює віддалено в Україні Віталій Бондаренко.

Мігрують українці й в середині самої країни. Найчастіше з села у місто, щоб отримати гарну освіту, професію, та загалом заробити грошей. Проте найбільш масштабна міграція ніяк не пов'язана із заробітками. Неоголошена війна на Сході країни змусила 1,5 мільйони жителів Донбасу та Криму переїхати на підконтрольну Україні територію.