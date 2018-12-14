Робота за кордоном: скільки заробляють українці у Франції

Чимало українців виїжджають за кордон аби підзаробити. Загалом з України у період з 20 березня 2018 року виїхало понад 766 тисяч людей, більша частина з них — трудові мігранти.

Про це інформує сайт Gazeta.ua.

Читайте також: З України з 20 березня 2018-го виїхало понад 766 тис. осіб. Більша частина з них — трудові мігранти.

Українські чоловіки найчастіше йдуть працювати на будівництво, а жінки – нянями або ж прибиральницями.

Наші чоловіки у Франції працюють на будівництві, ремонтних роботах, в день отримують від 50 євро. Жінки частіше отримують погодинну оплату – від 8 євро за годину,

– розповіла Наталя, яка вже другий рік живе у Франції.

Вона зазначила, що є багато тих, хто працює перукарями, манікюрницями, фотографами. Париж – дороге місто. Квартиру тут можна зняти від 16 тисяч гривень за місяць, це в гірших районах чи далеко від центру або ж за зовсім невеличке житло.



Париж – дороге місто

У Парижі є навіть квартири загальною площею 9 квадратних метрів, і це вже з кухнею, душем і туалетом. Місячний проїзд на всі види транспорту коштує 2 250 грн, а одноразовий білет – 64 грн.

Якщо говорити про продукти харчування, то масло можна купити і за 1 євро. Помідори в середньому коштують від 48 до 64 гривень, яблука до 96 гривень,

– додала Наталя.

Крім того, емігрантка зазначила, що іноді дешевше придбати вже готову французьку страву, ніж приготувати борщ.

Нагадаємо, що головний наслідок трудової міграції для України – скорочення населення. Міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що в міграції перебувають 3,2 мільйона осіб, а проблема розчарування у заробітках стосується 9 мільйонів людей.



Також стало відомо, що українських трудових мігрантів регулярно обдурюють за кордоном, і країни Європейського Союзу – не виняток.