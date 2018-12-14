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      Робота за кордоном: скільки заробляють українці у Франції

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      Робота за кордоном: скільки заробляють українці у Франції
      Робота за кордоном: скільки заробляють українці у Франції / Фото з вільних джерел

      Чимало українців виїжджають за кордон аби підзаробити. Загалом з України у період з 20 березня 2018 року виїхало понад 766 тисяч людей, більша частина з них — трудові мігранти.

      Про це інформує сайт Gazeta.ua.

      Читайте також: З України з 20 березня 2018-го виїхало понад 766 тис. осіб. Більша частина з них — трудові мігранти.

      Українські чоловіки найчастіше йдуть працювати на будівництво, а жінки – нянями або ж прибиральницями.

      Наші чоловіки у Франції працюють на будівництві, ремонтних роботах, в день отримують від 50 євро. Жінки частіше отримують погодинну оплату – від 8 євро за годину,
      – розповіла Наталя, яка вже другий рік живе у Франції.

      Вона зазначила, що є багато тих, хто працює перукарями, манікюрницями, фотографами. Париж – дороге місто. Квартиру тут можна зняти від 16 тисяч гривень за місяць, це в гірших районах чи далеко від центру або ж за зовсім невеличке житло.

      Париж
      Париж – дороге місто

      У Парижі є навіть квартири загальною площею 9 квадратних метрів, і це вже з кухнею, душем і туалетом. Місячний проїзд на всі види транспорту коштує 2 250 грн, а одноразовий білет – 64 грн. 

      Якщо говорити про продукти харчування, то масло можна купити і за 1 євро. Помідори в середньому коштують від 48 до 64 гривень, яблука до 96 гривень,
      – додала Наталя.

      Крім того, емігрантка зазначила, що іноді дешевше придбати вже готову французьку страву, ніж приготувати борщ.

      Нагадаємо, що головний наслідок трудової міграції для України – скорочення населення. Міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що в міграції перебувають 3,2 мільйона осіб, а проблема розчарування у заробітках стосується 9 мільйонів людей.

      Також стало відомо, що українських трудових мігрантів регулярно обдурюють за кордоном, і країни Європейського Союзу – не виняток.

      Теги: Новини Франції Новини України Заробітчани Гроші Ринок праці
      Джерело: 24 Канал
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