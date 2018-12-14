Работа за границей: сколько зарабатывают украинцы во Франции

Многие украинский выезжают за границу чтобы подзаработать. Всего с Украины в период с 20 марта 2018 года выехало более 766 тисяч человек, большая часть из них – трудовые мигранты.

Об этом сообщает сайт Gazeta.ua.

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Украинские мужчины чаще всего идут работать на стройку, а женщины – нянями или уборщицами.

Наши мужчины во Франции работают на строительстве, ремонтных работах, в день получают от 50 евро. Женщины чаще получают почасовую оплату – от 8 евро в час,

– рассказала Наталья, которая уже второй год живет во Франции.

Она отметила, что есть много тех, кто работает парикмахерами, маникюршами, фотографами. Париж – дорогой город. Квартиру здесь можно снять от 16 тысяч гривен в месяц, это в худших районах далеко от центра или же за совсем небольшое жилье.



Париж – дорогой город

В Париже есть даже квартиры общей площадью 9 квадратных метров, и это уже с кухней, душем и туалетом. Месячный проезд на все виды транспорта стоит 2250 грн, а одноразовый билет – 64 грн.

Если говорить о продуктах питания, то масло можно купить и за 1 евро. Помидоры в среднем стоят от 48 до 64 гривен, яблоки до 96 гривен,

– добавила Наталья.

Кроме того, эмигрантка отметила, что иногда дешевле приобрести уже готовое французский блюдо, чем приготовить борщ.

Напомним, что главное следствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 миллиона человек, а проблема разочарование в заработках касается 9 миллионов человек.

Также стало известно, что украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за рубежом, и страны Европейского Союза – не исключение.