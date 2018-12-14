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      Работа за границей сколько зарабатывают украинцы во Франции

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      Работа за границей: сколько зарабатывают украинцы во Франции
      Работа за границей: сколько зарабатывают украинцы во Франции / Фото из открытых источников

      Многие украинский выезжают за границу чтобы подзаработать. Всего с Украины в период с 20 марта 2018 года выехало более 766 тисяч человек, большая часть из них – трудовые мигранты.

      Об этом сообщает сайт Gazeta.ua.

      Читайте также: С Украины с 20 марта 2018 года выехало более 766 тыс. человек. Большая часть из них – трудовые мигранты.

      Украинские мужчины чаще всего идут работать на стройку, а женщины – нянями или уборщицами.

      Наши мужчины во Франции работают на строительстве, ремонтных работах, в день получают от 50 евро. Женщины чаще получают почасовую оплату – от 8 евро в час,
      – рассказала Наталья, которая уже второй год живет во Франции.

      Она отметила, что есть много тех, кто работает парикмахерами, маникюршами, фотографами. Париж – дорогой город. Квартиру здесь можно снять от 16 тысяч гривен в месяц, это в худших районах далеко от центра или же за совсем небольшое жилье.

      Париж
      Париж – дорогой город

      В Париже есть даже квартиры общей площадью 9 квадратных метров, и это уже с кухней, душем и туалетом. Месячный проезд на все виды транспорта стоит 2250 грн, а одноразовый билет – 64 грн.

      Если говорить о продуктах питания, то масло можно купить и за 1 евро. Помидоры в среднем стоят от 48 до 64 гривен, яблоки до 96 гривен,
      – добавила Наталья.

      Кроме того, эмигрантка отметила, что иногда дешевле приобрести уже готовое французский блюдо, чем приготовить борщ.

      Напомним, что главное следствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 миллиона человек, а проблема разочарование в заработках касается 9 миллионов человек.

      Также стало известно, что украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за рубежом, и страны Европейского Союза – не исключение.

      Теги: Новости Франции Рынок труда Деньги Заробитчане Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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