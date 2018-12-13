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      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Шокуючі масштаби: з'явилися дані про кількість мігрантів з України

      466 Читать новость на русском
      Заробітчани
      Заробітчани / zik.ua

      З України з 20 березня 2018-го виїхало понад 766 тис. осіб. Більша частина з них — трудові мігранти. Кожні 30 секунд кількість тих, хто виїхав, збільшується на одну людину.

      Про це повідомляє платформа ukrainianpeopleleaks.com, яка в режимі живого часу підраховує кількість мігрантів, які залишили країну. Автор ідеї невідомий. При цьому назва сайту співзвучна з WikiLeaks. Це міжнародна некомерційна організація, яка публікує таємну інформацію з анонімних джерел.

      Як повідомлялось, головний наслідок трудової міграції для України — скорочення населення. Міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що у міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн осіб (зокрема дітей заробітчан).

      Також стало відомо, що українських трудових мігрантів регулярно обдурюють за кордоном, а країни Європейського Союзу не виняток.

      Зазначимо, що, на думку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, повернутися в Україну трудових мігрантів підштовхне зарплата у 10 тис. грн. "Вважаю, що середня заробітна плата в країні має дорівнювати не менше 10 тис. грн. Я гадаю, що в цьому році ми зможемо досягти таких показників. Тоді люди повертатимуться (з-за кордону)", сказав Гройсман кілька місяців тому.

      Теги: Новини України Заробітчани Трудове рабство
      Джерело: 24 Канал
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