Сколько украинцев поехали на заработки в Россию

Около 9 миллионов украинцев ежегодно выезжают на сезонные работы из страны. Это по данным министерства социальной политики. Кто-то возвращается, а кто-то – остается всеми возможными способами.

Такая ситуация не только в Украине. Причастным к сегодняшнему дню мигранта может считать себя каждый 7 житель планеты.

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По информации пограничников, в этом году восточного соседа посетили 3 миллиона 725 тысяч наших соотечественников. Ездят туда не только транзитными поездами.

В Белокаменную курсирует менее 5 украинских, которые министр инфраструктуры Владимир Емельян все время угрожает отменить. Сколько из этих пассажиров едут в Россию именно на заработки, точно не известно.

В российском Министерстве внутренних дел говорят: только за первое полугодие этого года приняли почти 300 тысяч мигрантов. По данным украинского МИД, примерно 1 миллион украинцев выезжают ежегодно. В лидерах – Польша.

В прошлом году выдано более чем 170 тысяч документов, разрешающих временное трудоустройство. Еще более 100 тысяч договоров на долгосрочное трудоустройство на постоянной основе. В целом, в Польше работает около 2 миллионов украинцев,

– сказала председатель Польско-украинской хозяйственной палаты Яцек Пехота.

Каждая пятая польская компания хочет видеть своим работником украинца. 75% всех гасторбайтеров зарабатывают в Польше 670 долларов, или 19 тысяч гривен. Зарплата каждого 7 украинца достигает 26 тысяч гривен. Проживание в Польше в среднем стоит 7500 тысяч.

По данным министерства соцполитики, около девяти миллионов украинцев ежегодно выезжают за границу на сезонные работы. Кроме Польши и России популярные страны Западной Европы, США и Канада.

Однако достойную зарплату можно найти и в Украине. Хотя, опять же, работая на зарубежного работодателя. По крайней мере, такую ​​возможность для топ-профессионалов предоставляет предприниматель из Соединенных Штатов – Энди Триба. Он отбирает IT-специалистов со всего мира в свою компанию, в том числе и у нас. Наиболее профессиональным предлагают 60 тысяч долларов в месяц.

Не важно, где находится человек, важно, что он умеет. Мы верим, что вся высокоинтеллектуальная работа сегодня постепенно перемещается "в облако". То есть они могут работать откуда угодно. И здесь возникает вопрос: почему человек, который может это делать профессионально, не может получать за это достойное вознаграждение только потому, что рынок страны, в которой она живет не может себе этого позволить,

– заявил основатель американской карьерной биржи Энди Триба.

Виталий Бондаренко вошел в 1% специалистов, которые успешно сдали тест и вошли в базу американской карьерной биржи. Туда еженедельно подаются в 10 тысяч претендентов.



Виталий Бондаренко

В Техасской компании Виталий работает удаленно из дома. Зарабатывает больше чем 16 тысяч долларов в месяц.

У меня был ФЛП, я работаю как частный предприниматель. У меня есть внешний экономический контракт, я получаю деньги, а дальше по обычной схеме – перевожу деньги на украинский счет и оплачиваю все необходимые налоги,

– отметил вице-президент по инжинирингу, который работает удаленно в Украине Виталий Бондаренко.

Мигрируют украинцы и внутри самой страны. Чаще всего из села в город, чтобы получить хорошее образование, профессию, и вообще заработать денег. Однако наиболее масштабная миграция никак не связана с заработками. Необъявленная война на Востоке страны заставила 1,5 миллиона жителей Донбасса и Крыма переехать на подконтрольную Украине территорию.