Польша закрывает пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной

С 1 января 2019 год пункт пропуска "Угринов – Долгобычув" на границе Украины с Польшей будет недоступным для пешеходного пересечения. Через него будут пропускать только машины.

Такое решение приняла Польша, передает "Радио Свобода".

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"Сейчас там возросло количество автотранспорта, поэтому решено, что пеший переход будет закрыт, потому что нет созданной для этого инфраструктуры. К тому же, таможенники и пограничники будут обслуживать автотранспорт, для которого и предназначен пункт пропуска", – прокомментировала руководитель пресс-службы Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

По подсчетам пограничников, пункт пропуска "Угринов – Долгобичув" за сутки пересекало пешком около 120 человек.

Отметим, что пограничный пункт поспешно открыли к проведению Евро-2012 в Украине. Но после завершения Чемпионата по футболу его снова закрыли, чтобы закончить все строительные работы. Поэтому официально "Угринов – Долгобичув" начал свою работу в 2014 году.

В июле 2015-го с ним начали экспериментировать: полосу движения для автобусов отдали для пешего перехода и движения на велосипедах. Поспособствовало такому решению то, что пункт пропуска пересекало довольно мало автобусов.

В общем, на Львовщине 6 автомобильных пограничных пунктов пропуска. Один из них, "Шегини – Медика", – пеший.