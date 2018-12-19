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      Польша закрывает пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной

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      Пункт пропуска "Угринов – Долгобычув" через две недели уже будет не пешим
      Пункт пропуска "Угринов – Долгобычув" через две недели уже будет не пешим / zik.ua

      С 1 января 2019 год пункт пропуска "Угринов – Долгобычув" на границе Украины с Польшей будет недоступным для пешеходного пересечения. Через него будут пропускать только машины.

      Такое решение приняла Польша, передает "Радио Свобода".

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      "Сейчас там возросло количество автотранспорта, поэтому решено, что пеший переход будет закрыт, потому что нет созданной для этого инфраструктуры. К тому же, таможенники и пограничники будут обслуживать автотранспорт, для которого и предназначен пункт пропуска", – прокомментировала руководитель пресс-службы Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

      По подсчетам пограничников, пункт пропуска "Угринов – Долгобичув" за сутки пересекало пешком около 120 человек.

      Отметим, что пограничный пункт поспешно открыли к проведению Евро-2012 в Украине. Но после завершения Чемпионата по футболу его снова закрыли, чтобы закончить все строительные работы. Поэтому официально "Угринов – Долгобичув" начал свою работу в 2014 году.

      В июле 2015-го с ним начали экспериментировать: полосу движения для автобусов отдали для пешего перехода и движения на велосипедах. Поспособствовало такому решению то, что пункт пропуска пересекало довольно мало автобусов.

      В общем, на Львовщине 6 автомобильных пограничных пунктов пропуска. Один из них, "Шегини – Медика", – пеший.

      Теги: Новости Польши Новости Украины Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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