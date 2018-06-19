Кто стоит за митингом военных под Верховной Радой

Кто стоит за митингом военных под Верховной РадойPro новости 472 Читати новину українською
В программе "Pro новости" за 19 июня – АТОшники, афганцы и чернобыльцы приехали утром из разных областей в Киев с требованием индексировать пенсии и сохранить все льготы для участников боевых действий. А еще требовали уволить министра соцполитики Андрея Реву за невыполнение обещаний. Сначала акция в правительственном квартале проходила мирно, но потом начались стычки с правоохранителями.
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