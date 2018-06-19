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Телеканал новостей 24 Программы Pro новости

Кто стоит за митингом военных под Верховной Радой

Pro новости 472 Читати новину українською

В программе "Pro новости" за 19 июня – АТОшники, афганцы и чернобыльцы приехали утром из разных областей в Киев с требованием индексировать пенсии и сохранить все льготы для участников боевых действий. А еще требовали уволить министра соцполитики Андрея Реву за невыполнение обещаний. Сначала акция в правительственном квартале проходила мирно, но потом начались стычки с правоохранителями.

Также в выпуске:

В больнице умер Иван Драч. Выдающегося поэта и драматурга не стало на 82-м году жизни.

Украина передала в ООН список пленников Кремля и попросила посодействовать в их освобождении.

Российские деятели культуры написали письмо Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного Олега Сенцова.

В оккупированном Крыму осудили пятерых фигурантов так называемого "дела 26 февраля".

Как народные избранники относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Гости программы – соорганизатор акции Save Oleg Sentsov Александра Матвийчук и заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

Теги: Верховная Рада Pro новости столкновения
Источник: 24 канал
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