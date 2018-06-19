Хто стоїть за мітингом військових під Верховною Радою

У програмі "Pro новини" за 19 червня – АТОвці, афганці та чорнобильці приїхали зранку з різних областей до Києва з вимогою індексувати пенсії та зберегти всі пільги для учасників бойових дій. А ще вимагали звільнити міністра соцполітики Андрія Реву за невиконання обіцянок. Спочатку акція в урядовому кварталі проходила мирно, але згодом почалися сутички з правоохоронцями.

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