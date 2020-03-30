Сергей Марченко – новый министр финансов Украины

Верховная Рада со второй попытки проголосовала за назначение Сергея Марченко главой Минфина. Предварительное голосование депутаты провалили, поэтому премьер Денис Шмыгаль повторно внес на рассмотрение это представление.

За соответствующее решение проголосовали 256 депутатов. Он сразу же принес торжественную присягу.

Биография Сергей Марченко: что известно о новом министре финансов

Осознавая высокую ответственность, торжественно присягаю на верность украинскому народу. Обязуюсь соблюдать конституцию Украины и законов, укреплять северенитет и устойчивое демократическое развитие,

– поклялся Марченко.

Почему уволили Игоря Уманского?

Ранее заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что политсила поддержит увольнение Уманского. Среди причин увольнения Уманского – нерациональный секвестр бюджета. Кроме того, говорилось, что он просто "не сработался" с премьером Шмыгалем.

Напомним, Игоря Уманского назначили на должность министра меньше месяца назад, 4 марта, когда правительство Гончарука отправили в отставку.

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Что известно о Сергее Марченко