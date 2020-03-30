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      Сергей Марченко – новый министр финансов Украины

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      Сергей Марченко стал министром финансов / actual.today

      Верховная Рада со второй попытки проголосовала за назначение Сергея Марченко главой Минфина. Предварительное голосование депутаты провалили, поэтому премьер Денис Шмыгаль повторно внес на рассмотрение это представление.

      За соответствующее решение проголосовали 256 депутатов. Он сразу же принес торжественную присягу.

      Биография Сергей Марченко: что известно о новом министре финансов

      Осознавая высокую ответственность, торжественно присягаю на верность украинскому народу. Обязуюсь соблюдать конституцию Украины и законов, укреплять северенитет и устойчивое демократическое развитие,
      – поклялся Марченко.

      Почему уволили Игоря Уманского?

      Ранее заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что политсила поддержит увольнение Уманского. Среди причин увольнения Уманского – нерациональный секвестр бюджета. Кроме того, говорилось, что он просто "не сработался" с премьером Шмыгалем.

      Напомним, Игоря Уманского назначили на должность министра меньше месяца назад, 4 марта, когда правительство Гончарука отправили в отставку.

      Смотрите трансляцию второго внеочередного заседания Рады 30 марта

       

      Что известно о Сергее Марченко

      • Окончил Академию Государственной налоговой службы Украины по направлению – управление государственными финансами. Кандидат экономических наук.
      • С 2002 года работал в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета Министров.
      • С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.
      • Разрабатывал Бюджетный кодекс, который был принят в 2014 году.
      • На начало 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия Кабмина и Минздрава.
      • В 2018 – 2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации Президента.
      • С 2016 до 2018 года был заместителем министра финансов.
      • В 2019 году баллотировался в Верховную Раду под номером 7 в списке партии "Украинская Стратегия Гройсмана".
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Кабинет Министров Украины Верховная Рада Новости политики Новости Украины Сергей Марченко Министерство финансов Украины Правительство Шмыгаля Слуга народа
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