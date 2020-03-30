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      Сергей Марченко: что известно о новом министре финансов

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      Сергей Марченко – новый министр финансов: факты из биографии / ua-rating.com

      Сергей Марченко 30 марта возглавил Министерство финансов Украины. Ранее он занимал должности заместителя министра финансов и заместителя главы Администрации Президента. Самые важные факты из биографии нового главы Минфина – читайте в материале 24 канала.

      Биография Сергея Марченко

      Сергею Марченко – 39 лет. Он родился 24 января 1981 года в поселке Макаров Киевской области. После окончания школы поступил в Академию государственной налоговой службы Украины. В 2002 году получил степень магистра управления государственными финансами.

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      В 2009 году защитил диссертацию на тему "Государственные еврооблигационные заимствования Украины на международном рынке капитала" и получил степень кандидата экономических наук.

      Карьера

      Сергей Марченко начал работать еще в 2002 году на различных должностях в Министерстве финансов Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Секретариате Кабмина Украины.

      С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при Президенте Украины. Он является одним из разработчиков Бюджетного кодекса Украины, который приняли в 2014 году.

      После работы в Координационном центре Сергей Марченко стал экспертом в "Bendukidze Free Market Center", а затем академическим директором общей программы KSE и GIZ 2015 – 2016 годов "Лидерство в государственных финансах".


      Сергей Марченко – новый глава Министерства финансов / Фото: rubryka.com

      С 27 мая 2016 года по 26 июля 2018 года – работал заместителем Министра финансов Александра Данилюка.

      В августе 2018 года до мая 2019 года Марченко занимал должность заместителя главы Администрации Президента Украины Игоря Райнина.

      В 2019 году баллотировался в Верховную Раду IX созыва под номером 7 в списке партии "Украинская стратегия Гройсмана". Партия в парламент не прошла.

      В марте 2020 года кандидатуру Сергея Марченко рассматривали на пост министра финансов Украины в правительстве Дениса Шмыгаля.

      Семья

      Сергей Марченко женат на Марине Ефимовой. Супруги воспитывают дочь Аврору.

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      Декларация

      В декларации за 2018 год он отметил, что в его владении находится квартира в Киеве на 84 квадратных метров. Жена также имеет квартиру в Киеве. У супругов есть автомобиль Honda 2008 года выпуска.

      По основному месту работы в Министерстве финансов Марченко получил 857 417 тысяч гривен. Также Сергей Марченко получил пенсию – 31 тысячу гривен.

      Сергей Марченко не подавал декларацию за 2019 год.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости политики Новости Украины Сергей Марченко Министерство финансов Украины Правительство Шмыгаля
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