Емец и Уманский подали в отставку, – депутат Геращенко

Министр здравоохранения Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский, как ранее и говорилось в СМИ, собрались в отставку. По крайней мере, об этом сообщила депутат Ирина Геращенко.

После месяца работы в правительстве и в разгар эпидемии коронавируса два министра увольняются. Так Ирина Геращенко написала в своем фейсбуке.

К слову Емцу ищут замену – главой Минздрава может стать Максим Степанов

Депутат от "Европейской солидарности" сообщила, что в тот же вечер в Верховной Раде состоялась встреча с кандидатами на должности руководителей министерств. Так, на министра энергетики рассмотрели Ольгу Богуславец, здравоохранения – Максима Степанова и финансов – Сергея Марченко.

Напомним, Илью Емца и Игоря Уманского назначили на должности министров 4 марта, когда правительство Гончарука отправили в отставку. С их биографиями и карьерными достижениями можно ознакомиться по ссылке: о Емце – здесь, об Уманском – здесь.

Что известно о кандидатах на посты министров

В январе 2017 Максима Степанова назначили на должность главы Одесской ОГА. До этого он 5 лет занимал должность директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

10 апреля 2019 года Петр Порошенко подписал соответствующий документ и отстранил Максима Степанова с должности главы Одесской облгосадминистрации. У Степанова нет медицинского опыта и образования. Впрочем, именно в его времена в 2017 году Одесский регион первым начал тестировать систему телемедицины, став одним из драйверов медреформы по всей стране.

Ольга Буславец – заслуженный энергетик Украины. Сейчас она занимает должность гендиректора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности. Ранее занимала пост члена наблюдательного совета "Укргидроэнерго".

Сергей Марченко – кандидат экономических наук, работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров. В начале 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия Кабмина и Минздрава. В 2018 – 2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации Президента Петра Порошенко.