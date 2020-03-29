Ємець і Уманський подали у відставку, – депутатка Геращенко

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець і очільник Мінфіну Ігор Уманський, як раніше і йшлося в ЗМІ, зібралися у відставку. Принаймні, про це повідомила депутатка Ірина Геращенко.

Після лише місяця роботи в уряді та у розпал епідемії коронавірусу два міністри звільняються. Так Ірина Геращенко написала у своєму фейсбуці.

До слова Ємцю шукають заміну – головою МОЗ може стати Максим Степанов

Депутатка від "Європейської солідарності" повідомила, що того ж вечора у Верховній Раді відбулася зустріч з кандидатами на посади очільників міністерств. Так, на міністра енергетики розглянули Ольгу Богуславець, охорони здоров'я – Максима Степанова і фінансів – Сергія Марченка.

Нагадаємо, Іллю Ємця та Ігоря Уманського призначили на посади міністрів 4 березня, коли уряд Гончарука відправили у відставку. З їхніми біографіями та кар'єрними досягненнями можна ознайомитися за посиланням: про Ємця – тут, про Уманського – тут.

Що відомо про кандидатів на пости міністрів

У січні 2017 Максима Степанова призначили на посаду голови Одеської ОДА. До цього він 5 років обіймав посаду директора державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

10 квітня 2019 року Петро Порошенко підписав відповідний документ та відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації. У Степанова немає медичного досвіду та освіти. Втім, саме за його часів у 2017 році Одеський регіон першим почав тестувати систему телемедицини, ставши одним з драйверів медреформи по всій країні.

Ольга Буславець – заслужений енергетик України. Нині вона обіймає посаду гендиректорки директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики і вугільної промисловості. Раніше обіймала пост члена наглядової ради "Укргідроенерго".

Сергій Марченко – кандидат економічних наук, працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабінету міністрів. На початку 2016 року очолював Координаційний центр забезпечення взаємодії Кабміну і МОЗ. У 2018 – 2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента Петра Порошенка.