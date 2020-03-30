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      Сергій Марченко: що відомо про нового міністра фінансів

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      Сергій Марченко – новий міністр фінансів: факти з біографії / ua-rating.com

      Сергій Марченко 30 березня очолив Міністерство фінансів України. Раніше він обіймав посади заступник міністра фінансів та заступник глави Адміністрації Президента. Найважливіші факти з біографії нового голови Мінфіну – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Біографія Сергія Марченко

      Сергієві Марченку – 39 років. Він народився 24 січня 1981 року в селищі Макарів Київської області. Після закінчення школи вступив до Академії державної податкової служби України. У 2002 році отримав ступінь магістра управління державними фінансами.

      Важливо Сергій Марченко – новий міністр фінансів України

      У 2009 році захистив дисертацію на тему "Державні єврооблігаційні запозичення України на міжнародному ринку капіталу" та здобув ступінь кандидата економічних наук.

      Кар’єра

      Сергій Марченко почав працювати ще у 2002 році на різних посадах у Міністерстві фінансів України, Державній податковій адміністрації України, Секретаріаті Кабміну України.

      З 2011 року працював у Координаційному центрі з упровадження реформ при Президентові України. Він є одним з розробників Бюджетного кодексу України, який прийняли у 2014 році.

      Після роботи в Координаційному центрі Сергій Марченко став експертом у "Bendukidze Free Market Center", а потім академічним директором загальної програми KSE та GIZ 2015 – 2016 років "Лідерство в державних фінансах".


      Сергій Марченко – новий очільник Міністерства фінансів / Фото: rubryka.com

      З 27 травня 2016 року по 26 липня 2018 року – працював заступником Міністра фінансів Олександра Данилюка.

      У серпні 2018 року до травня 2019 року Марченко обіймав посаду заступника глави Адміністрації Президента України Ігоря Райніна.

      У 2019 році балотувався до Верховної Ради ІХ скликання під номером 7 в списку партії "Українська стратегія Гройсмана". Партія до парламенту не пройшла.

      У березні 2020 року кандидатуру Сергія Марченка розглядали на посаду міністра фінансів України в уряді Дениса Шмигаля.

      Родина

      Сергій Марченко одружений з Мариною Єфимовою. Подружжя виховує доньку Аврору. 

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      Декларація

      У декларації за 2018 рік він зазначив, що в його володінні перебуває квартира в Києві на 84 квадратних метрів. Дружина також має квартиру в Києві. У подружжя є автомобіль Honda 2008 року випуску. 

      За основним місцем роботи в Міністерстві фінансів Марченко отримав 857 тисяч 417 гривень. Також Сергій Марченко отримав пенсію – 31 тисячу гривень.

      Сергій Марченко не подавав декларацію за 2019 рік. 

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Марченко Міністерство фінансів України Уряд Шмигаля
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