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      Кто такой Уильям Рэмзи и почему Google посвятил ему дудл

      5 Читати новину українською
      Google посвятил дудл химику Уильяму Ремзи
      Google посвятил дудл химику Уильяму Ремзи / Google / Kevin Laughlin

      Сегодняшний дудл посвящен жизни и творчеству шотландского химика сэра Уильяма Рэмзи, исследования которого привели к обнаружению группы элементов, известных как благородные (инертные) газы. Результатам работы Ремзи стали прорывы в термодинамике и ядерной физике.

      По случаю 167-летия со дня рождения сэра Уильяма Ремзи художник Кевин Лафин создал замечательный дудл, который демонстрирует огромный вклад Рэмзи в мировую науку.

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      Историческая справка

      Уильям Рэмзи получил докторскую степень в Тюбингенском университете Германии. По возвращении домой, вооружившись новыми экспериментальными методиками, он начал работать в должности кафедры химии в Университетском колледже в Лондоне. Там Ремзи опубликовал многочисленные труды и книги о жидкости и паре.

      Вільям Ремзі
      Уильям Рэмзи в своей лаборатории

      Ремзи заинтересовало открытие британского физика лорда Рейли. Тот заметил, что азот в атмосфере Земли имеет большую атомную массу, чем азот в лаборатории. В 1894 году он и лорд Рейли объявили об открытии химически инертного газа, который они назвали аргоном.

      Ища аргон, Ремзи нашел гелий, который, как считалось до этого, существовал только на солнце. Работа Ремзи 1896 "Газы атмосферы" предполагала существование не менее трех благородных газов. Охлаждая воздух до низких температур при высоком давлении, его команда открыла такие газы, как неон, криптон и ксенон, навсегда изменив периодическую таблицу элементов.


      Ранние концепты дудла

      Через химическую инертность благородные газы оказались полезными во многих направлениях. Например, гелий заменил легковоспламеняющийся водород, а аргон начали использовать в лампочках.

      В свое время Ремзи считали пионером в области химии. Он стал членом Королевского общества в 1888 году, был рыцарем в 1902 году и получил Нобелевскую премию по химии в 1904 году.

      blog_ava
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      1 октября
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      Теги: Наука Google Дудл
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