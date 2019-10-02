Хто такий Вільям Ремзі та чому Google присвятив йому дудл

Сьогоднішній дудл присвячений життю та творчості шотландського хіміка сера Вільяма Ремзі, дослідження якого призвели до виявлення групи елементів, відомих як благородні (інертні) гази. Наслідками роботи Ремзі стали прориви у термодинаміці та ядерній фізиці.

З нагоди 167-річчя від дня народження сера Вільяма Ремзі художник Кевін Лафін створив чудовий дудл, який демонструє величезний вклад Ремзі у світову науку.

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Історична довідка

Сер Вільям Ремзі здобув докторський ступінь в Тюбінгенському університеті Німеччини. Після повернення додому, озброївшись новими експериментальними методиками він почав працювати на посаді кафедри хімії в Університетському коледжі у Лондоні. Там Ремзі опублікував численні праці та книги про рідини та пари.



Вільям Ремзі у своїй лабораторії

Ремзі зацікавило відкриття британського фізика лорда Рейлі. Той помітив, що азот в атмосфері Землі має більшу атомну масу, ніж азот у лабораторії. У 1894 році він та лорд Рейлі оголосили про відкриття хімічно інертного газу, який вони назвали аргоном.

Шукаючи аргон, Ремзі знайшов гелій, який, як вважалося до цього, існував лише на сонці. Робота Ремзі 1896 року "Гази атмосфери" передбачала існування щонайменше трьох благородних газів. Охолоджуючи повітря до низьких температур при високому тиску його команда відкрила такі гази, як неон, криптон та ксенон, назавжди змінивши періодичну таблицю елементів.



Ранні концепти дудла

Через хімічну інертність благородні гази виявилися корисними в багатьох напрямках. Наприклад, гелій замінив легкозаймистий водень, а аргон почали використовувати у лампочках.

Свого часу Ремзі вважали найбільшим піонером в області хімії. Він став членом Королівського товариства у 1888 році, був лицарем у 1902 році і отримав Нобелівську премію з хімії в 1904 році.