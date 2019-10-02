05:41
2 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що російський спецназ забув в Осло? РФ будує репліку ракети Ілона Маска
      Вєсті Кремля
      21:15, 1 жовтня
      Вєсті.UA: Винник знов потрапив у гучний скандал. Разумков втомився і йде
      Вєсті.UA
      20:46, 1 жовтня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Хто такий Вільям Ремзі та чому Google присвятив йому дудл

      80 Читать новость на русском
      Google присвятив дудл хіміку Вільяму Ремзі
      Google присвятив дудл хіміку Вільяму Ремзі / Google / Kevin Laughlin

      Сьогоднішній дудл присвячений життю та творчості шотландського хіміка сера Вільяма Ремзі, дослідження якого призвели до виявлення групи елементів, відомих як благородні (інертні) гази. Наслідками роботи Ремзі стали прориви у термодинаміці та ядерній фізиці.

      З нагоди 167-річчя від дня народження сера Вільяма Ремзі художник Кевін Лафін створив чудовий дудл, який демонструє величезний вклад Ремзі у світову науку.

      Вам буде цікаво: Хто такий Ганс Крістіан Грам та чому Google присвятив йому дудл 

      Історична довідка

      Сер Вільям Ремзі здобув докторський ступінь в Тюбінгенському університеті Німеччини. Після повернення додому, озброївшись новими експериментальними методиками він почав працювати на посаді кафедри хімії в Університетському коледжі у Лондоні. Там Ремзі опублікував численні праці та книги про рідини та пари.

      Вільям Ремзі
      Вільям Ремзі у своїй лабораторії

      Ремзі зацікавило відкриття британського фізика лорда Рейлі. Той помітив, що азот в атмосфері Землі має більшу атомну масу, ніж азот у лабораторії. У 1894 році він та лорд Рейлі оголосили про відкриття хімічно інертного газу, який вони назвали аргоном.

      Шукаючи аргон, Ремзі знайшов гелій, який, як вважалося до цього, існував лише на сонці. Робота Ремзі 1896 року "Гази атмосфери" передбачала існування щонайменше трьох благородних газів. Охолоджуючи повітря до низьких температур при високому тиску його команда відкрила такі гази, як неон, криптон та ксенон, назавжди змінивши періодичну таблицю елементів.


      Ранні концепти дудла

      Через хімічну інертність благородні гази виявилися корисними в багатьох напрямках. Наприклад, гелій замінив легкозаймистий водень, а аргон почали використовувати у лампочках.

      Свого часу Ремзі вважали найбільшим піонером в області хімії. Він став членом Королівського товариства у 1888 році, був лицарем у 1902 році і отримав Нобелівську премію з хімії в 1904 році.

      blog_ava
      Астрономи виявили планету, яка ставить під сумнів існуючі космічні теорії
      1 жовтня
      2146
      Теги: Дудл Google Наука
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 жовтня: підписання формули Штайнмаєра, новий закон про особливий статус Донбасу
      1 жовтня , 22:30 Головні новини 1 жовтня: підписання формули Штайнмаєра, новий закон про особливий статус Донбасу
      2720
      Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      1 жовтня , 22:00 Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1745
      "Шахтар" вирвав перемогу над "Аталантою" завдяки голу в доданий арбітром час: відео
      1 жовтня , 21:51 "Шахтар" вирвав перемогу над "Аталантою" завдяки голу в доданий арбітром час: відео
      2201
      Медведчук на фоні Стуса – мізерна фігура, – Кіпіані
      1 жовтня , 21:02 Медведчук на фоні Стуса – мізерна фігура, – Кіпіані
      Олег Бабій 1166
      "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      1 жовтня , 20:17 "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      Тетяна Мартинюк 1469
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук