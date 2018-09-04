22:19
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, сегодня
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, сегодня
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Кто заменит Джона Маккейна на посту сенатора Аризоны

47 Читати новину українською
Джон Кайл заменит Джона Маккейна на посту сенатора Аризоны
Джон Кайл заменит Джона Маккейна на посту сенатора Аризоны / Фото из открытых источников

Губернатор Аризоны Даг Дьюси выбрал Джона Кайла на пост сенатора штата Аризона. На этой должности Кайл заменит умершего недавно Джона Маккейна.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Аризоны.

Назначение Кайла на должность приветствовала вдова Маккейна Синди.

Читайте также: Скончался Джон Маккейн: биография великого друга Украины

"Джон Кайл – дорогой друг для меня и Джона. Это большая заслуга Джона, что он готов вернуться на государственную службу, чтобы помогать штату Аризона", – написала вдова Маккейна в Twitter.

Отметим, что Кайл выражал готовность остаться в сенате до 2020 года, когда пройдут выборы на место Маккейна в сенате.

Напомним, сенатор США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года от рака. Он был республиканцем, крупнейшим критиком действующего президента США Дональда Трампа и другом Украины.

Теги: Джон Маккейн Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хто на кого ставить перед виборами
сегодня, 22:01 Хто на кого ставить перед виборами
Микола Давидюк
Когда охранники бьют фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas
сегодня, 20:01 Когда охранники бьют фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas
Катерина Петренко
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
сегодня, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
сегодня, 19:00 Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
Павло Казарін
Сезон гриппа в Украине: все о симптомах и профилактике в инфографике
сегодня, 18:11 Сезон гриппа в Украине: все о симптомах и профилактике в инфографике
16836
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Центризбирком РФ обработал 96% протоколов на выборах в Госдуму
 5 декабря 2011 , 09:29 1
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук