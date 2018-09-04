Кто заменит Джона Маккейна на посту сенатора Аризоны

Губернатор Аризоны Даг Дьюси выбрал Джона Кайла на пост сенатора штата Аризона. На этой должности Кайл заменит умершего недавно Джона Маккейна.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Аризоны.

Назначение Кайла на должность приветствовала вдова Маккейна Синди.

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"Джон Кайл – дорогой друг для меня и Джона. Это большая заслуга Джона, что он готов вернуться на государственную службу, чтобы помогать штату Аризона", – написала вдова Маккейна в Twitter.

Jon Kyl is a dear friend of mine and John’s. It’s a great tribute to John that he is prepared to go back into public service to help the state of Arizona. — Cindy McCain (@cindymccain) 4 сентября 2018 г.

Отметим, что Кайл выражал готовность остаться в сенате до 2020 года, когда пройдут выборы на место Маккейна в сенате.

Напомним, сенатор США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года от рака. Он был республиканцем, крупнейшим критиком действующего президента США Дональда Трампа и другом Украины.