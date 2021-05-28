Решение вступает в силу с 28 мая. Контролировать исполнение приказа должен сам Кубраков.

Ранее Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры

Кстати, это одно из первых кадровых решений Кубракова на новой должности.

Что известно о назначении Кубракова министром

  • Глава "Укравтодора" Александр Кубраков 20 мая стал министром инфраструктуры. Перед тем эту должность занимал Владислав Криклий, однако он написал заявление на увольнение.
  • Назначение Кубракова поддержали 284 нардепа.
  • В "Укравтодоре" чиновник работал с ноября 2019 года.​


Приказ Кубракова / Фото РБК-Украина"

 