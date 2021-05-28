Рішення набуває чинності з 28 травня. Контролювати виконання наказу має сам Кубраков.

Раніше Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури

До речі, це одне з перших кадрових рішень Кубракова на новій посаді.

Що відомо про призначення Кубракова міністром

  • Очільник "Укравтодору" Олександр Кубраков 20 травня став міністром інфраструктури. Перед тим цю посаду обіймав Владислав Криклій, однак він написав заяву на звільнення.
  • Призначення Кубракова підтримали 284 нардепи. 
  • В "Укравтодорі" чиновник працював з листопада 2019 року.


Наказ Кубракова / Фото "РБК-Україна"

 