Рішення набуває чинності з 28 травня. Контролювати виконання наказу має сам Кубраков.

Раніше Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури

До речі, це одне з перших кадрових рішень Кубракова на новій посаді.

Зверніть увагу! Детективи НАБУ у жовтні 2020 року викрили масштабну корупційну схему у порту "Южний". Це призвело до збитків у розмірі 47 мільйонів гривень.

До схеми причетні 11 людей. Серед підозрюваних були чинні та колишні керівники підприємства.