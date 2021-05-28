Рішення набуває чинності з 28 травня. Контролювати виконання наказу має сам Кубраков.
Раніше Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури
До речі, це одне з перших кадрових рішень Кубракова на новій посаді.
Що відомо про призначення Кубракова міністром
- Очільник "Укравтодору" Олександр Кубраков 20 травня став міністром інфраструктури. Перед тим цю посаду обіймав Владислав Криклій, однак він написав заяву на звільнення.
- Призначення Кубракова підтримали 284 нардепи.
- В "Укравтодорі" чиновник працював з листопада 2019 року.
Наказ Кубракова / Фото "РБК-Україна"