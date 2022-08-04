Кучма назвал факторы, которые могли предотвратить нападение России

Кучма заявил, что в преддверии полномасштабной войны ее можно было бы избежать, уйдя на условия путинского ультиматума. По его словам, тогда было бы не вторжение, а постепенное подчинение Украины и ее плановая оккупация.

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И Буча тогда была бы в итоге не только в Буче, а по всей стране, повсюду, куда бы вошел российский оккупант. Допустимо ли было избегать вторжения такой ценой? Ответ, думаю, очевиден. Кажется, Черчилль сказал после Мюнхена, что избравший бесчестие во избежание войны получит сначала бесчестие, а затем и войну. Лучше, по-моему, не скажешь,

– заявил второй президент Украины.

По мнению Кучмы, сделать невозможным войну можно было, если бы все годы "с начала российской ползучей агрессии готовиться к отпору". Он отметил развитие и модернизацию ВСУ.

Кучма отметил, что героизм украинских защитников можно было бы подкрепить новейшими технологиями и современным оружием. Он также убежден, что наличие у Украины оружия, способного поражать территорию России на стратегическую глубину, могло бы сдержать от агрессии режим путина.

Кроме того, второй президент Украины убежден, что страны Запада и США также имеют рычаги влияния на путина, которые "следовало задействовать еще до начала вторжения". Кучма подразумевает превентивные санкции, на которых настаивала Украина.

Я считаю, что путин ворвался к нам, потому что не верил, что его за это кто-то накажет. Не верил в сплоченность Запада вокруг поддержки Украины, не верил в западные санкции, способные крайне негативно влиять на россию,

– сказал Кучма и добавил, что угроза санкций могла остановить российского диктатора.

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