Кучма назвав фактори, які могли попередити напад росії

Кучма заявив, що напередодні повномасштабної війни її можна було б уникнути, пішовши на умови путінського ультиматуму. За його словами, тоді було б не вторгнення, а поступове підкорення України та її планова окупація.

До речі Я залишаюся вдома, в Україні, тому що іншої землі в нас немає, – Леонід Кучма

І Буча тоді була б у підсумку не лише у Бучі, а по всій країні, всюди, куди зайшов би російський окупант. Чи припустимо було б уникати вторгнення такою ціною? Відповідь, думаю, очевидна. Здається, Черчилль сказав після Мюнхену, що той, хто вибрав безчестя, щоб уникнути війни, отримає спочатку безчестя, а потім і війну. Краще, як на мене, не скажеш,

– заявив другий президент України.

На думку Кучми, унеможливити війну можна було, якби всі роки "від початку російської повзучої агресії готуватися до відсічі". Він наголосив на розвитку та модернізації ЗСУ.

Кучма зазначив, що героїзм українських захисників можна було б підкріпити найновітнішими технологіями та найсучаснішою зброєю. Він також переконаний, що наявність в України зброї, яка здатна вражати територію росії на стратегічну глибину, могла б стримати від агресії режим путіна.

Окрім того, другий президент України переконаний, що країни Заходу та США також мають важелі вплину на путіна, які "варто було задіювати ще до початку вторгнення". Кучма має на увазі превентивні санкції, на яких наполягала Україна.

Я вважаю, що путін вдерся до нас, бо не вірив, що його за це хтось покарає. Не вірив у згуртованість Заходу навколо підтримки України, не вірив у західні санкції, які здатні вкрай негативно впливати на росію,

– сказав Кучма й додав, що загроза санкцій могла зупинити російського диктатора.

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