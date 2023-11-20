Первое издание книги Кучмы вышло в свет в сентябре 2003 года. Фраза "Украина – не Россия" стала узнаваемой и даже мемной. Новая книга является расширенной версией предыдущей. Что именно изменилось – расскажет 24 Канал.

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Когда-то было революционным, теперь банальное

Леонид Кучма был президентом Украины дважды, с 1994 по 2005 год. В книге он изложил свои рассуждения о том, чем отличаются два государства, которые на то время очень тесно общались. Первое издание предназначалось для россиян.

В первом издании с помощью исторических параллелей и авторской аргументации Кучма пытался объяснить российской аудитории, почему Украина – не Россия и почему россияне не вправе вмешиваться в дела Украины и украинского народа. Тогда это был манифест национальной идентичности украинского народа.

Украина – не Россия. Аксиома, которую мне пришлось доказывать 20 лет назад. Тогда она была вызовом, почти революцией. Сегодня она звучит как очевидность, почти банальность. Но я оставил ее как есть. Эта формула читается так же, как читалась тогда, но теперь означает другое. Украина – не Россия. Тогда это означало – "не то же самое". Не тождественно. А теперь это означает – "ничего общего". Противоположность. Абсолютная противоположность,

– подчеркнул Леонид Кучма.

Почему бывший президент решил переиздать книгу и что в ней изменилось

Идея возникла 14 января 2023, когда россияне ударили по жилому дому в Днепре. На пепелище спасатели нашли книгу "Украина – не Россия", частично сожженную. Кучма воспринял это как знак. Он отмечает, что все, что он написал для россиян, сгорело. Больше никто не верит, что с россиянами можно нормально говорить и что-то им объяснять. Да и такой потребности больше нет, ведь Украина идет своей дорогой.

Книга теперь не пытается ничего объяснять чужим. Она – для украинского читателя, для своих. Все добрые слова о России, сказанные когда-то, сожгла сама Россия. Сожгла не только в этой книге, но и в душе и памяти нашего народа, которого столетия истории связывали с Россией,

– высказался автор во время презентации.

Обратите внимание! В книге не только исчезла адресация россиянам: в ней сокращены и/или удалены уже не актуальные разделы, а к каждому разделу добавили комментарии Кучмы. Новые, современные мысли выделили курсивом, а старый текст двадцатилетней давности оставили неизменным. На обложке поместили фото Игоря Гетало – это начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Он нашел обожженную книгу Кучмы, когда разбирали завалы жилого дома в Днепре на набережной Победы после российского обстрела.

Россияне тоже подхватили высказывание Кучмы, но своеобразно

Второй президент Украины уверен: путинская формула "Украина – это анти-Россия" происходит именно от названия его книги. Путин активно использует ее с 2021 года, и это свидетельствует, насколько глубоко "оригинал" этой формулы задел российского президента. А это значит, что "она должна звучать дальше и звучать громче".

Любопытно! В ближайшее время книга появится в свободном доступе – выложат ее электронную версию. Бумажная же поедет к Силам безопасности и обороны Украины, в крупнейшие украинские библиотеки, университеты, центральные и региональные органы власти.

Кучма о ракетах Х-22, отношении Запада к Украине в нулевых и иллюзиях по отношению к россиянам

Несколько цитат из книги Леонида Кучмы "Украина – не Россия. Двадцать лет спустя":