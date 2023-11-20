Перше видання книги Кучми побачило світ у вересні 2003 року. Фраза "Україна – не Росія" стала впізнаваною і навіть мемною. Нова книга є ніби розширеною версією попередньої. Що саме змінилося – розкаже 24 Канал.
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Колись було революційним, тепер банальне
Леонід Кучма був президентом України двічі, з 1994 по 2005 рік. У книзі він виклав свої міркування про те, чим відрізняються дві держави, які на той час дуже тісно спілкувалися. Зазначає: перше видання призначалося для росіян.
В першому виданні за допомогою історичних паралелей і авторської аргументації Кучма намагався пояснити російській аудиторії, чому Україна – не Росія і чому росіяни не мають права втручатися в справи України та українського народу. Тоді це був маніфест національної ідентичності українського народу.
Україна – не Росія. Аксіома, яку мені прийшлося доводити 20 років тому. Тоді вона була викликом, майже революцією. Сьогодні вона звучить як очевидність, майже банальність. Але я залишив її як є. Ця формула читається так само, як читалася тоді, але тепер означає інше. Україна – не Росія. Тоді це означало – "не те ж саме". Не тотожне. А тепер це означає – "нічого спільного". Протилежність. Абсолютна протилежність,
– наголосив Леонід Кучма.
Чому колишній президент вирішив перевидати книгу і що в ній змінилося
Ідея виникла 14 січня 2023 року, коли росіяни вдарили в житловий будинок у Дніпрі. На згарищі рятувальники знайшли книгу "Україна – не Росія", частково спалену. Кучма сприйняв це як знак. Він зазначає, що усе, що він написав тоді для росіян, згоріло. Більше ніхто не вірить, що з росіянами можна нормально говорити і щось їм пояснювати. Та й такої потреби більше нема, адже Україна йде своєю дорогою.
Книга тепер не намагається нічого пояснювати чужим. Вона – для українського читача, для своїх. Усі добрі слова про Росію, сказані колись, спалила, випалила сама Росія. Випалила не лише у цій книзі, а й у душі та пам'яті нашого народу, якого сторіччя історії пов'язували з Росією,
– висловився автор під час презентації.
Росіяни теж підхопили вислів Кучми, але своєрідно
Другий президент України упевнений: путінська формула "Україна – це анти-Росія" походить саме від назви його книги. Путін активно використовує її з 2021 року, і це свідчить, наскільки глибоко "оригінал" цієї формули зачепив російського президента. А це означає, що "вона має звучати далі, і звучати голосніше".
Кучма про ракети Х-22, ставлення Заходу до України в нульових і ілюзії щодо росіян
Кілька цитат із книги Леоніда Кучми "Україна – не Росія. Двадцять років потому":
- "Росія, стосовно якої в нас були ще якісь ілюзії, – та Росія померла. Але лишилася інша Росія. Розташована поруч. Наїжачена зброєю. Яка нічого не забуде та нічому не навчиться. Яку нам треба буде розуміти та прораховувати, якщо ми не хочемо прорахуватися. Та для початку ми маємо виграти вирішальні битви, викинути окупантів з нашої землі, стати членом НАТО".
- "Певна кількість Х-22 була і в нас, але наприкінці 90-х років у рамках процесу денуклеарізації ми передали їх рф. Тоді ми (як, до речі, і Захід) ставилися до цього спокійно, адже ця ракета розроблялася виключно для ураження великих з'єднань авіаносців ядерними зарядами із стратегічного бомбардувальника Ту-22. В нас не було ані ядерних зарядів, ані Ту-22, ані потреби полювати за авіаносцями, ані власних авіаносців, яким загрожує Х-22.
- "Нелюди – це ті, хто б'ють по домівках мирних людей ракетами проти з'єднань авіаносців. А незламні – це ті, хто після таких ударів тільки стають більш міцними та єдиними, гартуються та гуртуються. І не знаю, чи можуть бути між цими двома спільнотами якісь точки дотику, окрім як на лінії зіткнення".
- "Захід нас "не бачив". Натомість "дивився крізь рожеві окуляри" на Путіна. Це не моя метафора, це пряма цитата із щойно розсекречених документів, які з'явилися у британській пресі влітку 2023 року".