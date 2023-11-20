Перше видання книги Кучми побачило світ у вересні 2003 року. Фраза "Україна – не Росія" стала впізнаваною і навіть мемною. Нова книга є ніби розширеною версією попередньої. Що саме змінилося – розкаже 24 Канал.

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Колись було революційним, тепер банальне

Леонід Кучма був президентом України двічі, з 1994 по 2005 рік. У книзі він виклав свої міркування про те, чим відрізняються дві держави, які на той час дуже тісно спілкувалися. Зазначає: перше видання призначалося для росіян.

В першому виданні за допомогою історичних паралелей і авторської аргументації Кучма намагався пояснити російській аудиторії, чому Україна – не Росія і чому росіяни не мають права втручатися в справи України та українського народу. Тоді це був маніфест національної ідентичності українського народу.

Україна – не Росія. Аксіома, яку мені прийшлося доводити 20 років тому. Тоді вона була викликом, майже революцією. Сьогодні вона звучить як очевидність, майже банальність. Але я залишив її як є. Ця формула читається так само, як читалася тоді, але тепер означає інше. Україна – не Росія. Тоді це означало – "не те ж саме". Не тотожне. А тепер це означає – "нічого спільного". Протилежність. Абсолютна протилежність,

– наголосив Леонід Кучма.

Чому колишній президент вирішив перевидати книгу і що в ній змінилося

Ідея виникла 14 січня 2023 року, коли росіяни вдарили в житловий будинок у Дніпрі. На згарищі рятувальники знайшли книгу "Україна – не Росія", частково спалену. Кучма сприйняв це як знак. Він зазначає, що усе, що він написав тоді для росіян, згоріло. Більше ніхто не вірить, що з росіянами можна нормально говорити і щось їм пояснювати. Та й такої потреби більше нема, адже Україна йде своєю дорогою.

Книга тепер не намагається нічого пояснювати чужим. Вона – для українського читача, для своїх. Усі добрі слова про Росію, сказані колись, спалила, випалила сама Росія. Випалила не лише у цій книзі, а й у душі та пам'яті нашого народу, якого сторіччя історії пов'язували з Росією,

– висловився автор під час презентації.

Зверніть увагу! У книзі не тільки зникла адресація до росіян: у ній скорочено та/або видалено вже не актуальні розділи, а до кожного розділу додали коментарі Кучми. Нові, сучасні думки виділили курсивом, а старий текст двадцятирічної давнини залишили незмінним. На обкладинці вмістили фото Ігоря Гетало - це начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. Він знайшов попалену книгу Кучми, коли розбирали завали житлового будинку в Дніпрі на набережній Перемоги після російського обстрілу.

Росіяни теж підхопили вислів Кучми, але своєрідно

Другий президент України упевнений: путінська формула "Україна – це анти-Росія" походить саме від назви його книги. Путін активно використовує її з 2021 року, і це свідчить, наскільки глибоко "оригінал" цієї формули зачепив російського президента. А це означає, що "вона має звучати далі, і звучати голосніше".

Цікаво! Найближчим часом книга з'явиться у вільному доступі – викладуть її електронну версію. Паперова ж поїде до Сил безпеки та оборони України, найбільших українських бібліотек, університетів, центральних та регіональних органів влади.

Кучма про ракети Х-22, ставлення Заходу до України в нульових і ілюзії щодо росіян

Кілька цитат із книги Леоніда Кучми "Україна – не Росія. Двадцять років потому":