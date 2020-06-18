Коронавирусная инфекция сильно повлияла на жизнь во всех странах мира, включая и Северную Корею. Эта страна и ранее была очень закрытой и недоступной для иностранцев, но с началом пандемии ее и вовсе наглухо замуровали. Ни въехать туда, не выехать оттуда сейчас нельзя.

Северокорейская принцесса

Что именно сейчас происходит в КНДР, никто точно не знает. Однако кое-какие выводы на эту сделать все-таки можно.

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Первое, что бросается в глаза – это очевидное сокращение информационного присутствия Верховного лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. За последние несколько месяцев он появился на публике всего два раза.

В начале мая – на церемонии открытия завода по производству удобрений и в начале июня (почему-то в белой рубахе) – на заседании правительства. Оба раза он почти ничего не говорил.



Ким Чен Ын / Фото TVnoviny.sk

Зато вот его младшая сестра Ким Ё Чен в последнее время неожиданно стала главным ньюсмейкером Северной Кореи. Сейчас она почти ежедневно выступает с гневными заявлениями в адрес Южной Кореи и ее руководителей.

И это при том, что раньше вообще не было видно. Даже сам факт существования северокорейской принцессы многими оспаривался.

За последние несколько дней по приказу товарища Ё на границе двух Корей взорвали специальный зал для ведения переговоров, в котором ее старший брат два года назад договорился с Южной Кореей о мире и сотрудничестве.

Почти одновременно она приказала отключить телефонную связь с Югом и стянуть войска к демилитаризованной зоне.

При этом пхеньянская принцесса еще и пнула южнокорейского президента Мун Чже Ина. Товарищ Ё назвала его "шелудивым ублюдочным псом, который сам залез в американский ошейник и сейчас лижет руки своим заокеанским хозяевам".



Мун Чже Ин / Фото Bloomberg

Заявления такого рода в Северной Корее может делать только один человек – ее Верховный правитель. Насколько я понимаю, ситуация там сейчас такая: ожиревший, глупый, больной и ленивый Ким Чен Ын формально остается руководителем этой страны.

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Его возят на открытия заводов и фотографируют в белой рубашке на заседаниях правительства. Но в реальности все бразды правления берет или уже взяла в свои руки его младшая сестричка – принцесса Ё.

В отличие от старшего брата, она умная, собранная, дисциплинированная и жестокая. Училась в Швейцарии. У нее военное и компьютерное образование. Именно она стала архитектором культа личности своего брата. И она заменяла его, когда тот болел.

Судя по всему, сейчас ей надоело быть принцессой, и она решила стать королевой. Брату же она отвела чисто церемониальную роль.

Зачем ей это понадобилось, я могу только догадываться. Главная внешнеполитическая цель Северной Кореи – это снятие международных экономических санкций при сохранении ядерного оружия.

Перед выборами президента США условия для реализации этой задачи просто идеальные. Дональду Трампу для переизбрания нужна внешнеполитическая победа. Северная Корея сейчас может на пустом месте раздуть серьезный конфликт с югом, который будет погашен только при участии Трампа.



Дональд Трамп / Фото The Guardian

Таким образом, президент США перед выборами может получить статус миротворца и отличного дипломата, а Северная Корея – ослабление каких-то санкций.

Для того, чтобы какой-то такой план был реализован быстро, четко и без осложнений, руководителем КНДР должна быть умная и сосредоточенная Ё. Своему же брату-балбесу она доверит открывать еще один завод по производству удобрений.



Ким Ё Чен / Фото ABC News

Впрочем, это – всего лишь моя версия событий. Я еще раз хочу напомнить, что внешний мир точно почти ничего не знает о процессах внутри КНДР.

Какие-то серьезные выводы мы сможем сделать через неделю-другую, когда станет ясно, в каком направлении развивается новый конфликт на границе Северной и Южной Кореи.

Война за "крышу мира"

Довольно опасной в последние дни стала ситуация и на еще одной границе. Две ядерные державы – Индия и Китай вступили в противостояние в спорном пограничном регионе Ладакх к северу от Гималайских гор.

Это тоже высокогорный район, который называют Малым Тибетом. Там живет очень мало людей, в основном буддисты. Очень красивая местность, но в общем, это забытая богом дыра.



Ладакх / Фото Freepik

Однако Индия и Китай категорически не хотят уступать ее друг другу. Дело в том, что в местных ледниках берут начало великие реки, которые питают водой половину Азии – Китай на востоке, и Индию с Пакистаном на Юге.

Все знают Инд, Ганг, Янцзы, Хуанхэ – все они так или иначе стекают с Гималаев, Тибета, Ладакха. Весь этот огромный высокогорный регион принято называть "Крыша мира". Сейчас же ее значение становится все выше. Трем миллиардам людей, живущим вокруг этих гор, а также их полям и посевам нужно все больше и больше воды.

Но климат становится все жарче. Ледники быстро тают. Воды становится меньше и меньше. По обе стороны от Гималаев засухи стали обычным явлением.

Поэтому тот, кто будет контролировать горы, сможет решать, в какую сторону будет течь вода с них. А от этого будет зависеть, чьи поля будут политы, и чьи засохнут. Чьи дети будут накормлены и напоены, а чьи умрут без еды и воды. Дело, как видите, серьезное.

В 1975 году Индия и Китай даже воевали за Ладакх, и с тех пор через него проходит так называемая "линия фактического контроля" - по сути дела, граница. С тех пор все было тихо, но вот сейчас на этой границе снова начала расти напряженность. Китайцы и индийцы обвиняют друг друга в провокациях.

Судя по отрывочным данным из региона, солдаты двух стран вступили там в рукопашную, а под ними обрушился какой-то мост. В результате десятки людей погибли и получили серьезные травмы.

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Сейчас и те, и другие говорят о необходимости сделать шаг назад и успокоиться. Дело в том, что противостояние на границе сейчас легко может перерасти в военное столкновение. Китай уже стягивает туда войска, тяжелую технику и артиллерию.

У Индии армия намного слабее китайской, поэтому адекватно ответить она может только с помощью атомного оружия. А это уже очень серьезно для всего мира. Китай же тоже ядерная держава.

Кроме того, Индию сейчас активно поддерживают США, которые видят в ней противовес растущему влиянию Китая в Азии. Таким образом, в этот конфликт могут быть втянуты и американцы.

Сейчас, конечно, весь мир надеется на то, что Китай и Индия смогут как-то договориться. Для этого каждая из стран должна будет отказаться от своих претензий на часть территорий соседа.

Но сделать это в реальности практически невозможно. Дело в том, что в Индии и в Китае у власти сейчас жесткие националисты, которые скорее начнут атомную войну, чем откажутся от претензий на безжизненный ледник где-то в далеких горах.