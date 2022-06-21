Что произошло?

Европа вновь ступила на ложную тропу компромиссов с Путиным. А Путин снова это воспринял за слабость и начал повышать ставки.

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О чем идет речь? Несколько месяцев назад Путин в одностороннем порядке потребовал перехода на оплату газа в рублях.

Фактически, нарушая контрактные договоренности, потребовал изменить условия того же контракта. И чтоб ему платили в рублях. А иначе угрожал отключить газ.

Что дальше?

Полностью условия Путина Европа не выполнила. Но самые крупные покупатели пошли на смену контракту. В результате часть Европы (16% российских продаж) осталась без российского газа, а другие подписали новые приложения и согласовали новые условия оплаты, пойдя навстречу Путину. Чтобы он не отключил газ.

Как это воспримет Путин? Конечно, как слабость. И начал давить дальше. И сейчас он «сушит» Европу, значительно снизив поставки газа "Северным потоком" и даже прикрутив турецкий газовый путь.

Повод? Говорит, что не может качать газ "Северным потоком", потому что там турбины нет. А турбина в Канаде на ремонте была. И санкции не разрешают ту турбину поставить в Европу. И это влияет на возможность работы "Северного потока-1".

Канадцы в эти игры не играют и санкции обходить не дают. Канадцы – молодцы. Все должны быть как канадцы.

Путин снова шантажирует

Может ли Россия продолжать выполнять свои обязательства? Может. Потому что можно разобрать "Северный поток-2" и достать трубу оттуда. Можно увеличить поставки газа по украинской трубе. Или по трубе, идущей через Беларусь и Польшу. Но "Газпром", то есть Путин этого не делают. Они шантажируют Европу, говоря – либо фактически отменяйте санкции и дайте эту турбину. Либо не будет газа.

Если бы до этого Европа консолидированно послала Путина с его требованием платить за газ в рублях, то этого бы не произошло. Но ЕС прогнулся. Испугался, что Путин отключит газ. И нарвался просто на следующий шантаж.

И так будет постоянно. Пока Европа не поймет, что никакие уступки Путину до добра не доводят.