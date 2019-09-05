Куда безопаснее всего путешествовать туристам: перечень стран
Самой безопасной страной мира для туристических путешествий является Финляндия. Именно эта североевропейская страна заняла первое место в рейтинге, оценивающем безопасность государств.
Об этом свидетельствует рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, который был представлен на Всемирном экономическом форуме.
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Страны-лидеры рейтинга расположены в Евразии. Так, вторую позицию в рейтинге самых безопасных для туристов стран заняла Исландия, а замыкает тройку Оман.
Самые безопасные страны для путешествий:
- Финляндия;
- Исландия;
- Оман;
- Швейцария ;
- Гонконг (особый админрайон Китая);
- Сингапур;
- ОАЭ;
- Люксембург;
- Португалия;
- Новая Зеландия.
Во вторую десятку безопасных стран попали Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия, Австралия и Бруней. Украина в этом рейтинге оказалась аж на 107 позиции.
Вместе с тем, наиболее опасными странами для путешествий путешественников признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Во время составления рейтинга учитывались такие критерии: надежность полиции, количество убийств в стране, распространенность терактов, потери от терроризма, общий уровень преступности и насилия.