Куда безопаснее всего путешествовать туристам: перечень стран

Самой безопасной страной мира для туристических путешествий является Финляндия. Именно эта североевропейская страна заняла первое место в рейтинге, оценивающем безопасность государств.

Об этом свидетельствует рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, который был представлен на Всемирном экономическом форуме.

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Страны-лидеры рейтинга расположены в Евразии. Так, вторую позицию в рейтинге самых безопасных для туристов стран заняла Исландия, а замыкает тройку Оман.

Самые безопасные страны для путешествий:

Финляндия;

Исландия;

Оман;

Швейцария ;

Гонконг (особый админрайон Китая);

Сингапур;

ОАЭ;

Люксембург;

Португалия;

Новая Зеландия.

Во вторую десятку безопасных стран попали Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия, Австралия и Бруней. Украина в этом рейтинге оказалась аж на 107 позиции.

Вместе с тем, наиболее опасными странами для путешествий путешественников признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Во время составления рейтинга учитывались такие критерии: надежность полиции, количество убийств в стране, распространенность терактов, потери от терроризма, общий уровень преступности и насилия.

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