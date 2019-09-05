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      Куда безопаснее всего путешествовать туристам: перечень стран

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      Финляндия – самая безопасная страна для путешествий
      Финляндия – самая безопасная страна для путешествий / Getty images

      Самой безопасной страной мира для туристических путешествий является Финляндия. Именно эта североевропейская страна заняла первое место в рейтинге, оценивающем безопасность государств.

      Об этом свидетельствует рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, который был представлен на Всемирном экономическом форуме.

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      Страны-лидеры рейтинга расположены в Евразии. Так, вторую позицию в рейтинге самых безопасных для туристов стран заняла Исландия, а замыкает тройку Оман.

      Самые безопасные страны для путешествий:

      • Финляндия;
      • Исландия;
      • Оман;
      • Швейцария ;
      • Гонконг (особый админрайон Китая);
      • Сингапур;
      • ОАЭ;
      • Люксембург;
      • Португалия;
      • Новая Зеландия.

      Во вторую десятку безопасных стран попали Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия, Австралия и Бруней. Украина в этом рейтинге оказалась аж на 107 позиции.

      Вместе с тем, наиболее опасными странами для путешествий путешественников признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

      Во время составления рейтинга учитывались такие критерии: надежность полиции, количество убийств в стране, распространенность терактов, потери от терроризма, общий уровень преступности и насилия.

      безвізові країни для українцівКуда украинцы могут летать без виз / инфографика 24 канала

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      Теги: Путешествия рейтинги Финляндия
      Источник: 24 канал
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