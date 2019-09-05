Куди найбезпечніше подорожувати туристам: перелік країн
Найбезпечнішою країною світу для туристичних подорожей є Фінляндія. Саме ця північноєвропейська країна посіла перше місце в рейтингу, що оцінює безпеку держав.
Про це свідчить рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, що був представлений на Всесвітньому економічному форумі.
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Країни-лідери рейтингу розташовані у Євразії. Так, другу позицію в рейтингу найбезпечніших для туристів країн виборола Ісландія, а замикає трійку Оман.
Найбезпечніші країни для подорожей:
- Фінляндія;
- Ісландія;
- Оман;
- Швейцарія ;
- Гонконг (особливий адмінрайон Китаю);
- Сінгапур;
- ОАЕ;
- Люксембург;
- Португалія;
- Нова Зеландія.
До другої десятки безпечних країн потрапили Катар, Естонія, Японія, Австрія, Словенія, Іспанія, Норвегія, Чехія, Австралія та Бруней. Україна у цьому рейтингу опинилася аж на 107 позиції.
Водночас, найбільш небезпечними країнами для подорожей мандрівників визнані Сальвадор, Нігерія, Ємен, Венесуела та Гондурас.
Під час складання рейтингу враховувалися такі критерії: надійність поліції, кількість вбивств у країні, поширеність терактів, втрати від тероризму, загальний рівень злочинності та насильства.