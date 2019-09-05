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      Куди найбезпечніше подорожувати туристам: перелік країн

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      Фінляндія найбезпечніша країна для подорожей
      Фінляндія найбезпечніша країна для подорожей / Getty images

      Найбезпечнішою країною світу для туристичних подорожей є Фінляндія. Саме ця північноєвропейська країна посіла перше місце в рейтингу, що оцінює безпеку держав.

      Про це свідчить рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, що був представлений на Всесвітньому економічному форумі.

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      Країни-лідери рейтингу розташовані у Євразії. Так, другу позицію в рейтингу найбезпечніших для туристів країн виборола Ісландія, а замикає трійку Оман.

      Найбезпечніші країни для подорожей: 

      • Фінляндія;
      • Ісландія;
      • Оман;
      • Швейцарія ;
      • Гонконг (особливий адмінрайон Китаю);
      • Сінгапур;
      • ОАЕ;
      • Люксембург;
      • Португалія;
      • Нова Зеландія.

      До другої десятки безпечних країн потрапили Катар, Естонія, Японія, Австрія, Словенія, Іспанія, Норвегія, Чехія, Австралія та Бруней. Україна у цьому рейтингу опинилася аж на 107 позиції.

      Водночас, найбільш небезпечними країнами для подорожей мандрівників визнані Сальвадор, Нігерія, Ємен, Венесуела та Гондурас.

      Під час складання рейтингу враховувалися такі критерії: надійність поліції, кількість вбивств у країні, поширеність терактів, втрати від тероризму, загальний рівень злочинності та насильства.

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      Теги: Фінляндія Подорожі Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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