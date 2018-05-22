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Куда будет летать SkyUp: назвали маршруты

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SkyUp
SkyUp

Новая авиакомпания SkyUp подала заявки в Государственную авиационную службу Украины на получение прав на ряд маршрутов, среди них рейсы из Киева, Харькова и Львова в Одессу.

Об этом сообщает Интерфакс.

Также в компании просят разрешение на международные маршруты из Киева в Барселону, Ларнаку, Римини, Аликанте, Пальмы-де-Майорки, Батуми, Бургаса, Варны, Тенерифе, Тираны; из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас; со Львова в Барселону и Ларнаку; из Запорожья в Барселону, а также из Одессы в Барселону, Римини и Ларнаку.

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Кроме того, компания хочет получить право на чартеры из Киева до Анталии, Даламана, Бодрума, Шарм-эль-Шейха, Хургады, Тивата, Тираны, Батуми и Монастира; из Харькова до Анталии, Даламана, Бодрума, Шарм-эль-Шейхе, Хургады и Тивата; из Львова до Анталии, Даламана, Бодрума, Шарм-эль-Шейхе, Хургады и Тивата; из Одессы в Анталию, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Тиват; из Черновцов в Анталию; из Винницы в Анталию; из Херсона в Анталию; а также из Запорожья в Анталию, Шарм-эль-Шейх и Тиват.

Авиакомпанию SkyUp зарегистрировали в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp является ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Теги: Новости Украины авиация Путешествия
Источник: 24 Канал
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