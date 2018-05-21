Новый украинский лоукостер SkyUp совершил свой первый рейс

Сегодня, 21 мая 2018 года, совершил первый рейс новосозданный украинский авиаперевозчик компания SkyUp.

Об этом сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры.

Сегодня должны состояться два первые рейса SkyUp в курортные города Египта. Но напомню, что в планах авиакомпании на первый год – не только выполнение международных чартерных перевозок, а также открытие регулярных украинских и международных направлений,

– отметил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Министр отметил успешную работу руководства Госавиаслужбы, поздравил компанию SkyUp с осуществлением первых рейсов и пожелал успешной работы.

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Напомним, что ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве. Его руководителем стал известный авиационный эксперт Евгений Хайнацкий. Ранее он работал в ряде авиакомпаний.



Ранее сообщалось, что SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов, но полеты он должен был начать выполнять позже.