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Новый украинский лоукостер SkyUp совершил свой первый рейс

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Украинский лоукостер SkyUp совершил свой первый рейс
Украинский лоукостер SkyUp совершил свой первый рейс / Фото из открытых источников

Сегодня, 21 мая 2018 года, совершил первый рейс новосозданный украинский авиаперевозчик компания SkyUp.

Об этом сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры.

Сегодня должны состояться два первые рейса SkyUp в курортные города Египта. Но напомню, что в планах авиакомпании на первый год – не только выполнение международных чартерных перевозок, а также открытие регулярных украинских и международных направлений,
– отметил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Министр отметил успешную работу руководства Госавиаслужбы, поздравил компанию SkyUp с осуществлением первых рейсов и пожелал успешной работы.

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Напомним, что ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве. Его руководителем стал известный авиационный эксперт Евгений Хайнацкий. Ранее он работал в ряде авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов, но полеты он должен был начать выполнять позже.

Теги: Новости Украины Путешествия авиация
Источник: 24 Канал
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