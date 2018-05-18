Самолеты украинского лоукостера SkyUp со следующей недели поднимутся в небо

Новый украинский авиаперевозчик SkyUp получил сертификат эксплуатанта, который дает ему право на осуществление полетов.

Об этом сообщает avianews со ссылкой на пресс-службу лоукостера.

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Полеты новая авиакомпания начнет выполнять ориентировочно на следующей неделе.

На первом этапе SkyUp будет использовать два Boeing 737-800 2013 года, рассчитанных на 189 мест каждый. Эти самолеты ранее осуществляли перелеты в Malaysia Airlines. Сейчас эти авиалайнеры проходят перекраски в Братиславе и Стамбуле. Им уже присвоили украинские регистрационные номера UR-SQA и UR-SQB.

Позже компания пополнит парк Boeing 737-700, рассчитанным на 149 пассажирских мест.

Отмечается, что SkyUp будет выполнять чартерные международные рейсы для туроператора Join UP!, владельцы которого значатся конечными бенефициарами нового авиаперевозчика.

Позже компания приступит к исполнению внутренних полетов по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса, которые будут осуществляться по лоу-кост концепции.

Добавим, ранее предполагалось, что сертификат эксплуатанта компания получит в апреле, однако этого не произошло.