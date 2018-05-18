Літаки українського лоукостера SkyUp з наступного тижня піднімуться в небо

Новий український авіаперевізник SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, який дає йому право на здійснення польотів.

Про це повідомляє avianews з посиланням на прес-службу лоукостера.

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Польоти нова авіакомпанія почне виконувати орієнтовно на наступному тижні.

На першому етапі SkyUp буде використовувати два Boeing 737-800 2013 року випуску, розрахованих на 189 місць кожен. Ці літаки раніше здійснювали перельоти в Malaysia Airlines. Зараз ці авіалайнери проходять перефарбовування у Братиславі та Стамбулі. Їм уже присвоїли українські реєстраційні номери UR-SQA і UR-SQB.

Пізніше компанія поповнить парк Boeing 737-700, розрахованим на 149 пасажирських місць.

Зазначається, що SkyUp виконуватиме чартерні міжнародні рейси для туроператора Join UP!, власники якого значаться кінцевими бенефіціарами нового авіаперевізника.

Пізніше компанія приступить до виконання внутрішніх польотів за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса, які будуть здійснюватися по лоу-кост концепції.

Додамо, раніше передбачалося, що сертифікат експлуатанта компанія отримає в квітні, проте цього не сталося.