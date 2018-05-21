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Новий український лоукостер SkyUp здійснив свій перший рейс

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Український лоукостер SkyUp здійснив свій перший рейс
Український лоукостер SkyUp здійснив свій перший рейс / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 21 травня 2018 року, здійснив перший рейс новостворений український авіаперевізник компанія SkyUp.

Про це повідомила прес-служба міністерства інфраструктури.

Сьогодні мають відбутися два перші рейси SkyUp до курортних міст Єгипту. Але нагадаю, що у планах авіакомпанії на перший рік роботи – не тільки виконання міжнародних чартерних перевезень, а також відкриття регулярних українських та міжнародних напрямків,
– зазначив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Міністр відзначив успішну роботу керівництва Державіаслужби, привітав компанію SkyUp зі здійсненням перших рейсів та побажав успішної роботи.

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Нагадаємо, що ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві. Її керівником став відомий авіаційний експерт Євген Хайнацький. Раніше він працював у низці авіакомпаній.

Раніше повідомлялося, що SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів, але польоти він мав почати виконувати пізніше.

Теги: Новини України авіація Подорожі
Джерело: 24 Канал
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