Новий український лоукостер SkyUp здійснив свій перший рейс

Сьогодні, 21 травня 2018 року, здійснив перший рейс новостворений український авіаперевізник компанія SkyUp.

Про це повідомила прес-служба міністерства інфраструктури.

Сьогодні мають відбутися два перші рейси SkyUp до курортних міст Єгипту. Але нагадаю, що у планах авіакомпанії на перший рік роботи – не тільки виконання міжнародних чартерних перевезень, а також відкриття регулярних українських та міжнародних напрямків,

– зазначив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Міністр відзначив успішну роботу керівництва Державіаслужби, привітав компанію SkyUp зі здійсненням перших рейсів та побажав успішної роботи.

Читайте також: У Львові екстрено сів літак: відома причина

Нагадаємо, що ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві. Її керівником став відомий авіаційний експерт Євген Хайнацький. Раніше він працював у низці авіакомпаній.



Раніше повідомлялося, що SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів, але польоти він мав почати виконувати пізніше.