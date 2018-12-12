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      Куда отдавать поврежденные банкноты с нового года: в НБУ дали советы

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      Поврежденные банкноты
      Поврежденные банкноты / Фото из открытых источников

      Значительно поврежденные банкноты с нового года можно будет отдавать в подразделения Национального банка, а также в уполномоченные банки.

      Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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      "Значительно изношенные банкноты гривны от физических и юридических лиц в регионах, где отсутствуют подразделения Национального банка, будут принимать уполномоченные банки, имеющие полномочия на хранение запасов наличности Национального банка", – говорится в сообщении.

      Значительно поврежденными банкнотами можно считать те, которые пострадали в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами, а также потеряли платежные признаки. Уполномоченными банками, которые могут хранить запасы наличности НБУ, являются Ощадбанк, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль.

      Стоит отметить, что эти банки не будут обследовать гривны самостоятельно. Они будут паковать их и передавать в НБУ как сомнительные с соответствующими документами об изъятии/принятии, где уже и будут проводить исследования.

      Напомним, что сейчас подразделения Национального банка сохранились в таких регионах: Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях и городе Киеве.

      Теги: Деньги Новости Украины Ощадбанк Приватбанк НБУ
      Источник: 24 Канал
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