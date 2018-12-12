Куди віддавати пошкоджені банкноти з нового року: в НБУ дали поради

Значно пошкоджені банкноти з нового року можна буде віддавати у підрозділи Національного банку, а також в уповноважені банки.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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"Значно зношені банкноти гривні від фізичних та юридичних осіб у регіонах, де відсутні підрозділи Національного банку, прийматимуть уповноважені банки, які мають повноваження на зберігання запасів готівки Національного банку", – йдеться у повідомленні.

Значно пошкодженими банкнотами можна вважати ті, які постраждали внаслідок пожеж, повеней, забруднення хімікатами, а також втратили платіжні ознаки. Уповноваженими банками, які можуть зберігати запаси готівки НБУ, є "Ощадбанк", "Приватбанк" та "Райффайзен Банк Аваль".

Варто зазначити, що ці банки не обстежуватимуть гривні самостійно. Вони пакуватимуть їх та передаватимуть до НБУ як сумнівні з відповідними документами про вилучення/прийняття, де вже й проводитимуть дослідження.

Нагадаємо, що наразі підрозділи Національного банку збереглися у таких регіонах: Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Львівській областях та місті Києві.