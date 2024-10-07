В ливанскую столицу Каани отправился после убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы 27 сентября. В конце прошлой недели Израиль нанёс мощные удары по Бейруту. Именно с того времени о судьбе Каани ничего не известно.

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Каани пропал без вести

Один из официальных лиц сообщил, что на момент атаки глава иранских сил безопасности находился в южном пригороде Бейрута, известном как Дахие. Известно, что удар по Дахие был направлен на ликвидацию заместителя Хасана Насраллы Хашема Сафиддина, с которым с того времени тоже пропала связь.

Однако чиновник говорит, что Каани не встречался с Сафиддином.

Второй чиновник также подтвердил, что Каани ездил в Ливан после убийства Насраллы, и иранские власти не смогли связаться с ним после удара по Сафиддину, который, как многие ожидали, станет следующим лидером Хезболлы.

"Хезболла" пока не комментировала судьбу Сафиддина.

Удары Израиля по Дахийе, силовой базе Хезболлы, привели к ликвидации многих высшего руководства группировки, а также ряда иранских офицеров из Корпуса стражей Исламской революции.

К слову, 30 сентября Израиль начал ограниченную наземную операцию в Ливане. А 6 октября стало известно, что ЦАХАЛ возобновил также наступление в Секторе Газа.