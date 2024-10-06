За ночь израильские войска окружили Джабалию. В городе раздавались громкие взрывы. ЦАХАЛ нанес по нему волну авиаударов и совершил несколько артиллерийских обстрелов. Военные уточнили, что их целями были десятки объектов ХАМАС в Джабалии, в частности склады оружия, туннели и другая инфраструктура.

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Новое наступление в Секторе Газа

В результате этих обстрелов удалось ликвидировать несколько десятков террористов.



Операция продлится столько, сколько будет необходимо, в виде систематических ударов, которые полностью уничтожают инфраструктуру террористов в этом районе,

– говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Кроме Джабалии, Израиль атаковал другие части Сектора Газа в течение ночи. В частности, были поражены два объекта в городе Дейр-эль-Балах. Так, военные самолеты нанесли точечный удар по террористам, которые находились в командном центре, размещенном в здании школы Ибн Рушд. Другим авиаударом ЦАХАЛ поразил бывшую мечеть Шухада аль-Акса, которую террористы тоже использовали как командный пункт. Там погибло более 20 человек. Пока неизвестно, сколько среди них было гражданских, а сколько боевиков. Все они были мужчинами.

ЦАХАЛ уточнил, что эти командные центры ХАМАС использовал для планирования и осуществления террористических атак против Израиля.

На фоне расширенной операции Армия обороны Израиля объявила в воскресенье, что готовится к эвакуации мирных жителей со всего севера Газы и увеличит размер определенной Израилем гуманитарной зоны в южной части Сектора.

Военные также заявили, что открывают два пути эвакуации для палестинцев – вдоль дороги Салах-ад-Дин и прибрежной дороги.

По оценкам, около 200 000 палестинцев остаются на севере Газы после того, как ЦАХАЛ призвал весь регион эвакуироваться на юг Сектора в начале войны.

К слову, новая операция стала четвертым наступлением ЦАХАЛ на Джабалию с начала войны год назад. Последний раунд боев состоялся в мае. ЦАХАЛ и некоторые офицеры назвали их "интенсивными" и "самыми жестокими" в войне.

Новое наступление в Секторе Газа произошло лишь через несколько дней после того, как военные начали наземное наступление в Ливане против террористической группировки "Хезболла".