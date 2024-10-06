Днем в южном городе Беэр-Шева на автостанции террорист стрелял по людям. По предварительным данным, один человек погиб, еще более десятка ранены, пишет The Times of Israel.

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Теракт в Беэр-Шеве

Служба скорой помощи Magen David Adom сообщает, что ее медики оказали помощь в целом 11 людям, раненым во время теракта на центральной автостанции Беэр-Шевы, в частности 25-летней женщине, которая впоследствии умерла от ранений. В СМИ пишут, что она находилась на службе в пограничной страже Израиля.

Среди пострадавших, доставленных в больницу Сорока, есть женщина в возрасте 20 лет в состоянии средней тяжести и четверо мужчин в возрасте 20 лет в состоянии средней тяжести, все они получили огнестрельные ранения. Еще пятеро находятся в удовлетворительном состоянии.

Три человека имеют острую реакцию на стресс.

Нападавший был ликвидирован на месте происшествия.

По некоторым сообщениям, ранее он совершил еще одно нападение, при этом использовал как огнестрельное, так и холодное оружие. Отдельные телеграм-каналы пишут, что террорист, открывший огонь по людям на вокзале в Израиле, – 29-летний Ахмад Саид Акаби. Мужчина родом из бедуинской деревни Хура, у него израильское гражданство. При этом, по данным местных СМИ, в 2015 году его родственник на том же вокзале в Беэр-Шеве убил израильского солдата.

Место теракта на юге Израиля: смотрите видео

К слову, в результате теракта в Тель-Авиве 1 октября ранены 16 человек, в том числе украинка с двойным гражданством. Семь человек погибли.