Об этом Кулеба сказал во время панельной дискуссии на мероприятии Campus Polska Przyszłości в Ольштыне. Там он находился в компании польского коллеги Радослава Сикорского.

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Кулеба подчеркнул, что польско-украинское прошлое бывало непростым

Во время сессии вопросов и ответов из зала поступил вопрос о том, какие шаги оба министра считают необходимым для снижения напряженности в исторических вопросах, которые продолжают негативно сказываться на отношениях между Украиной и Польшей.

Радослав Сикорский в своем ответе отметил, что есть два подхода:

можно продолжать беспокоиться о том, что соседи сделали друг другу в прошлом, тем более, что таких тем всегда будет достаточно;

сосредоточиться на том, как предотвратить подобные ситуации в будущем и объединиться против общего врага.

Он отметил, что, по его мнению, они с Кулебой своим трудом вкладывают в будущее польско-украинских отношений, которое является общим в рамках Европейского Союза.

Дмитрий Кулеба в своем ответе отметил, что польско-украинские отношения имели сложную историю, а Россия использует подобные исторические вопросы в своих интересах.

Кулебу спросили о сроках снятия запрета на эксгумацию жертв событий на Волыни в 1943 – 1945 годах.

Глава МИД Украины в ответ поинтересовался, знает ли слушательница об операции "Висла", проведенной в 1947 году, когда украинцев принудительно переселяли в другие регионы Польши, в частности Ольштын. Он также отметил, что территории, которые коснулись этой операции, были исторически украинскими землями.

Справка. 28 апреля 1947 года началась акция "Висла" – военно-политическая операция польской коммунистической власти. Она имела целью полностью очистить от украинского населения земли, на которых оно жило веками. Почти каждую украинскую семью в Польше выгоняли в другой конец страны, ограничивали в правах и лишали имущества.

"Мы можем уйти глубоко в историю и начать вспоминать все плохое, что поляки сделали украинцам, а украинцы – полякам. Давайте оставим эти вопросы историкам", – сказал Кулеба.

Он добавил, что они с Сикорским обсуждали вопрос эксгумации и Украина не против предоставить разрешение, но имеет свои просьбы к польским властям относительно памяти украинцев, и только тогда она сделает шаг в ответ.

Польские депутаты высказали претензии к высказыванию Кулебы

При этом, бывшая премьер от "ПиС" Беата Шидло возмутилась из-за того, что Дмитрий Кулеба якобы назвал территории Люблинщины, Подкарпатья и Малопольши "украинскими территориями".

Это выглядит как пренебрежение после всей помощи, которую предоставила Польша. Господин Кулеба, вы делаете не просто неправильно, вы делаете глупости,

– добавила она.

Депутат от "ПиС" Януш Ковальский охарактеризовал заявления Кулебы как "скандальные и ревизионистские". Он предложил запретить украинскому министру въезд в Польшу и заявил, что эксгумации должны стать главной темой в польско-украинских отношениях. Кроме того, Ковальский раскритиковал Сикорского за отсутствие реакции на слова Кулебы, отметив, что такое поведение "унижает Польшу".

Бывший представитель Министерства иностранных дел Польши при предыдущем правительстве Лукаш Ясина отметил, что Украина "слишком активно работает над тем, чтобы настроить поляков против себя". Он также добавил, что польская власть нуждается в поддержке общества для оказания помощи Украине.

Мэр Хелма Якуб Банашек, также представитель "ПиС", заявил, что имеет большое сочувствие к Украине, но после слов Кулебы почувствовал, что "полного примирения в правде не будет".