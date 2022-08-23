Что на самом деле имел в виду президент во время речи в Мюнхене, рассказал через полгода, 23 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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Кто заставил отдать ядерное оружие Украины

Прежде всего во время "нашумевшего" выступления в феврале президент раскритиковал Будапештский меморандум. Тогда, в 1994 году, Украина присоединилась к соглашению о нераспространении ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

По словам главы МИД, это был "мертворожденный ребенок" дипломатии. Ведь договор с самого начала не работал. Но Кулеба акцентировал, что не винит своих предшественников.

Ситуация тогда была такова, что тандем США и россии, президента Клинтона и президента ельцина, по сути, объединился – чтобы забрать у Украины ядерное оружие. Противостоять этому тандему было очень сложно. Сейчас бы мы не отдали ядерное оружие. Но мы за 30 лет чему-то научились. Другая школа,

– сказал министр.

Однако еще в 2014 году стало известно, что "Будапешт" не работает. По мнению главы МИД, важно сказать и что дальше нужно делать после этого. Прежде всего – идти на конференцию соглашения о нераспространении ядерного оружия и поднимать этот вопрос.

"Мы здесь всем рассказываем, что отказываться от ядерного оружия хорошо, а ничего хорошего в этом нет. Именно об этом шла речь. российская пропаганда выступление президента извратила", – подытожил Кулеба.

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